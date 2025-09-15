SEVENTEENウジ、陸軍に入隊「僕が作った音楽で笑顔になるメンバーたちとCARATを外から見るのは初めてだった」

SEVENTEENのメンバー、ウジが入隊する。ウジは9月15日に陸軍現役として入隊し、軍服務を開始する。訓練所の入所式は非公開で行われる。

【注目】ホシ＆ウジ、入隊日を発表

ウジは入隊前日の9月14日、仁川アシアード主競技場で開かれたSEVENTEENのコンサート『SEVENTEEN WORLD TOUR』の客席に座り、メンバーたちの公演を見守った。

コンサート終了後、ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて別れの挨拶を残したウジは「僕が作った音楽で笑顔になるメンバーたちとCARAT（ファンダム名）を外から一緒に見るのは今日が初めてだった。それがとても嬉しかった」とし、「入隊前に力をもらって入る。健康に行ってきます。ありがとう」と伝えた。

ウジ

ウジはジョンハン、ウォヌに続き、チーム内で3人目の入隊者となる。なお、ホシも9月16日に現役入隊する予定である。

一方、SEVENTEENは9月27日から28日にかけて香港最大規模の公演会場である啓徳スタジアムに登場し、10月にはタコマ、ロサンゼルス（LA）、オースティン、サンライズ、ワシントンD.C.の5都市で北米ツアーを展開。11月から12月には日本の4大ドームでファンと会う予定だ。

◇ウジ プロフィール

1996年生まれ11月22日生まれ。本名イ・ジフン。“音楽の神に愛された”SEVENTEENの天才プロデューサー。グループの楽曲のほとんどを手掛けており、ボーカルチームのリーダーも担当している。競争率300倍のオーディションに合格し、PLEDISエンターテインメントの練習生に。芸名であるウジ（WOOZI）の由来は「我らが」を意味する韓国語「ウリ」と、本名の「ジフン」を合わせて作られたもの。小柄な体格と白い肌によって可愛らしさが注目されがちだが、パフォーマンス中に見せる色気あふれる仕草や表情も多くのファンを虜にしている。