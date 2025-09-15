ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

A3、B4もすっきり！大容量なのにスタイリッシュな【リネーム】のトートバッグがAmazonに登場！

リネームのトートバッグは、B4サイズ対応の、収納力と使いやすさを兼ね備えたスクエア型ビッグトートだ。

本体サイズはタテ約35.5センチメートル、ヨコ約45センチメートル、底マチ約12×約36.5センチメートルと、十分な容量を確保している。開口部は約44センチメートルと広く、荷物の出し入れがしやすい設計。持ち手は長さ約57センチメートルで、肩掛けにも対応する。

背面には約18センチメートルのZIPポケットを備え、小物の収納にも便利

スクエアフォルムの安定感と実用性を兼ね備えた、日常使いに適したトートバッグである。