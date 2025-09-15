大容量なのにスマートに持ち歩ける！【リネーム】のトートバッグを買うならAmazonで！
A3、B4もすっきり！大容量なのにスタイリッシュな【リネーム】のトートバッグがAmazonに登場！
リネームのトートバッグは、B4サイズ対応の、収納力と使いやすさを兼ね備えたスクエア型ビッグトートだ。
本体サイズはタテ約35.5センチメートル、ヨコ約45センチメートル、底マチ約12×約36.5センチメートルと、十分な容量を確保している。開口部は約44センチメートルと広く、荷物の出し入れがしやすい設計。持ち手は長さ約57センチメートルで、肩掛けにも対応する。
背面には約18センチメートルのZIPポケットを備え、小物の収納にも便利。
スクエアフォルムの安定感と実用性を兼ね備えた、日常使いに適したトートバッグである。
