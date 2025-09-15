2025年9月15日〜9月21日の運勢「てんびん座（天秤座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
わが道を行く。
さりげない離脱が正解です。
協調性豊かで付き合いがいいため、気付くとすべてを誰かとシェアすることになりやすいはず。でも、今週は1人になると、どっと疲れが出そう。何度も聞かされた悩みやグチのループに付き合わされるとか、しょうもないマウンティングを受けるとか、負のエネルギーにさらされやすいのです。
「今週は忙しくて」と事前に断りを入れるなど、自分の時間を確保していきましょう。ちょっと秘密主義になるのもオススメ。SNSに日常をさらさないなど、自衛が自由になるコツです。
オフは、寝溜めで元気が回復。デートは、夜に。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
