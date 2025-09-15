【今週の運勢】2025年9月第3週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

脱・タイパ＆コスパ。
泥臭くやってみる。

効率と真逆の場所に幸運が宿ります。

時間や手間をかける、お金を使う、リターンなしでも尽くしてみるなど、今どきの流れと正反対のやり方を選びましょう。わざわざ人がやらないことをあえてやってみるのが面白いし、多くの人が見過ごす真理にも気付けそう。

健康面でも、1駅分余計に歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、「よく言われること」をどんどん取り入れて。効果が実感しやすく、自然に習慣として定着するでしょう。

愛と社交は、あなたが動いて。会いに行く、迎えに行くなど、「大事に思っている」ことを態度で示しましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)