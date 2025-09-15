2025年9月15日〜9月21日の運勢「おとめ座（乙女座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
泥臭くやってみる。
効率と真逆の場所に幸運が宿ります。
時間や手間をかける、お金を使う、リターンなしでも尽くしてみるなど、今どきの流れと正反対のやり方を選びましょう。わざわざ人がやらないことをあえてやってみるのが面白いし、多くの人が見過ごす真理にも気付けそう。
健康面でも、1駅分余計に歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、「よく言われること」をどんどん取り入れて。効果が実感しやすく、自然に習慣として定着するでしょう。
愛と社交は、あなたが動いて。会いに行く、迎えに行くなど、「大事に思っている」ことを態度で示しましょう。
