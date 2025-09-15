「陸上・世界選手権・女子３０００メートル障害、予選」（１５日、国立競技場）

初出場の斎藤みうが９分２４秒７２で日本記録を更新するも、６位。惜しくも決勝進出を逃した。レース後、報道陣の取材に応じた際には涙を流した。

「高校は本当に課題もあった。先生がずっと…練習をやってくれたので」と語ると涙をこらえきれず。「きょうも見にきてくれたので、感謝の気持ちが伝わったらいいなと思う」と明かし、「信じてくれた仲間とか、監督がいたから、ここまできている」と感謝の涙となった。

スタート直後に先頭グループに躍り出た斎藤。ハイペースなレース展開となった中、中団に位置して虎視眈々と上位を狙った。ラスト２周となったところで日本記録更新が見えてきた中、懸命に前を追った。予選突破ラインの５位に入ることはできなかったが、日本記録を大きく更新し、日本人で初めて９分３０秒台を突破するレースとなった。

国立競技場のスタンドにアナウンスされると大きな拍手がわき起こった。斎藤は笑みを浮かべながら客席に向かって頭を下げていた。テレビインタビューでは「約１０秒更新できてうれしいです」と白い歯をこぼし、「世界の選手とは差があることがわかったので。良い経験をさせてもらえた」と語っていたが、その後、報道陣に囲まれた際に涙を流した。