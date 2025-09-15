「麻央ママ様もニッコリ」市川團十郎、娘の手料理を披露！「大きくなりましたね」「手料理凄い」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは9月14日、自身のInstagramを更新。娘の堀越麗禾（市川ぼたん）さんが作った手料理を公開しました。
【写真】娘の愛情たっぷり手料理
コメントでは「とっても美味しそう！」「麻央ママ様もニッコリ」「手料理凄いですね」「あったかいご飯、食事、最高の幸せですね」「愛情たっぷりの手作り」といった声のほか、「健やかに成長されて」「大きくなりましたね」など、2人の成長に驚く声も寄せられています。
(文:くま なかこ)
「愛情たっぷりの手作り」團十郎さんは「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では手料理を披露した娘の麗禾さんが、2枚目では息子の市川新之助さんが、完成した料理を前に手を合わせています。ラインアップは、牛丼とみそ汁と豆腐。新之助さんの牛丼が大盛りなところに、麗禾さんの愛情を感じます。
「ここに来ると二人の成長も感じる」團十郎さんは、Instagramでたびたび家族ショットを公開しています。6月20日には「昨晩は二人とカレー」とつづり、麗禾さんと新之助さんとカレーを食べる様子を披露。「子供の頃から来てるお店」とのことで、「ここに来ると二人の成長も感じるから好きです」と店での思い出も語っています。これからも仲良しな親子ショットに期待したいですね。
