【注目】ルイ·ヴィトンの最新バッグ♡ロウキー＆ネヴァーフルに新モデル登場

ルイ·ヴィトンから、新たなシーズンを彩るウィメンズバッグの新作が登場しました。バケットシェイプが印象的な「ロウキー·オール·イン」や、シックで機能的な「ロウキー·ホーボー」、2通りのスタイルで楽しめる「ネヴァーフル·インサイドアウト」など、日常に寄り添いながらもラグジュアリーを感じさせるデザインが揃います。洗練と実用性を兼ね備えた最新コレクションに注目です♡

アイコニックなロウキーコレクション

ロウキー·オール·イン BB

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

今シーズンの「ロウキー」には、バケットシェイプの新作「ロウキー·オール·イン BB」（513,700円）が仲間入り。

グレインレザーにゴールドのパドロックや取外し可能なポーチが添えられ、カジュアルにも華やかにも使える万能バッグです。

ロウキー·ホーボー PM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

さらに「ロウキー·ホーボー PM」（550,000円）はスモークカラーのカーフレザーを使用し、斜め掛けや肩掛けもできる機能性が魅力。

ロウキー·ホーボー MM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「ロウキー·ホーボー MM」（588,500円）はスエードを採用し、1970年代のボヘミアンムードを漂わせるデザインに仕上がっています。

リバーシブルで楽しむネヴァーフル

ネヴァーフル·インサイドアウト BB

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ネヴァーフル·インサイドアウト BB

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「ネヴァーフル·インサイドアウト BB」（388,300円）は、ライムストーンのレザーとモノグラム·キャンバスをリバーシブルで楽しめるデザイン。

取り外し可能なポーチも外ポケットとして活用できます。

また「ネヴァーフル·インサイドアウト MM」（460,900円）はノートPCも収まる大容量で、毎日の必需品をスマートに持ち運べる優秀バッグ。

グレインレザーとモノグラム·キャンバスの組み合わせに、エレガントなゴールド金具がアクセントを添えます。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

新作バッグで叶える大人の洗練スタイル

ルイ·ヴィトンの新作バッグは、クラフツマンシップを感じさせる上質な素材と機能性を兼ね備え、オンにもオフにも寄り添う逸品。

軽やかに持ち歩ける「ロウキー·オール·イン BB」、ボヘミアンな魅力を添える「ロウキー·ホーボー」、そしてリバーシブルで楽しめる「ネヴァーフル·インサイドアウト」。

多彩なラインナップが揃いました♡洗練された大人の装いをさらに格上げする、注目のコレクションをぜひチェックして！