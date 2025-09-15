早期発見や治療が難しいとされる「すい臓がん」について知ってもらうためのイベントが、三重大学で開かれました。

「すい臓がん」は初期症状が現れにくく、治療も難しいため、5年生存率がわずか10%と、がんの中でも非常に低くなっています。

三重大学医学部附属病院では「すい臓がん」の怖さを広く知ってもらおうと、アメリカ発祥の「パープルリボン活動」のイベントを2012年から毎年開催しています。

14回目となる今回は、県内外から医療関係者や学生、患者の家族など392人が参加し、すい臓がん撲滅のシンボルカラーである紫色のＴシャツを着てキャンパス内に設けられた3キロのコースを歩きました。

また、クイズや寄せ書きフェイスペイントなど子どもから高齢者まで楽しみながら病気について理解を深めていました。

関係者は「すい臓がんは非常に症状が出にくい病気。症状も特徴的なものはない。ただ糖尿病に急になったり、ダイエットもしていないのに半年ぐらいで5キロぐらいやせるなどの症状はある。そういったことを知って早期発見をするために。まずはかかりつけ医に相談してほしい」と話しています。