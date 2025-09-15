2025年9月15日〜9月21日の運勢「しし座（獅子座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
様子見がカギ。
主観と客観のバランスを変えていきましょう。
しし座さんは生まれながらのヒーロー、ヒロイン属性を持っているため、「自分がやりたいからやる」「自分にしかできないから頑張る」と考えます。
でも、今週はパワーをセーブして、「人が何をしようとしているのか」を冷静に観察してみましょう。あなたがやろうと思っていたことを誰かが始めるなら、お手並み拝見で静観しましょう。動かずに眺めているうちに、有効な次の手が浮かびます。1回休みで、来週、巻き返すつもりでいて。
オフは、ワンマイルに再発見のチャンス。
愛は、甘えて頼って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
