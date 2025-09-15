2025年9月15日〜9月21日の運勢「かに座（蟹座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
絶対にこうする！を貫いて。
きっとこれまでに誰かに言われたことがあるのでは？
「思い込みが強過ぎる」「決めつけ過ぎ」的に。「感情的で」「お天気屋」「愛が重い」と。
でも、それらは、あなたの強みでもあります。感覚が鋭く、感情が豊か、強い思いを大事にするからこそ、あなたなのです。今週は、こうしたい！という気持ちが強まっていくはず。
人に何を言われようと気にせずに、実現に向けて動き出しましょう。熱量を上げると、無理解だった人たちを振り向かせることができるはず。あなたを否定した人たちを見返すチャンスです。本気を出して。
愛は分かりやすく伝えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
