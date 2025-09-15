【今週の運勢】2025年9月第3週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

引き潮。
遠ざかるものは放っておく。

一見、いつも通り。

でも、心が取り残されそう。まるで砂浜に裸足で立つように、自分だけがこの場に残されて、世界はどこか遠くへ行ってしまったかのように感じるでしょう。人との考え方、価値観の違いを再認識したり、さりげなく距離を置かれたことに気付いたりすることも。忙しく手も頭も動いているけれど、心がフリーズするような体験をしそうです。

簡単にいえば、ご縁の変わり目なのです。去る者追わずで、放っておきましょう。また、次の新しい波がすぐにやってきて、寂しさもむなしさも過去になります。

愛は、週末に仕掛けて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)