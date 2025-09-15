2025年9月15日〜9月21日の運勢「おうし座（牡牛座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
多過ぎるくらいでちょうどいい。
活気に満ちた1週間です。
無理と諦めていたことが実現に向かったり、あなたの意見やアイデアが採用されて物事の中心に引っ張られたりしそう。1つのことがうまく回り出した途端、他のジャンルも動き出して、急に忙しくなるでしょう。あれもこれもやりたい、やらなくちゃ！で、プチパニックになってしまうかも。
まず、落ち着いて、深呼吸から始めましょう。あなたの体は1つだけ。時間も有限、1日に24時間が7日分です。目の前のことに集中していけば、ちゃんと収まりますので、焦らずにいきましょう。
デートは、気晴らしを兼ねて遠出を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
