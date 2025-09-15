J1アビスパ福岡が歯科医とタッグを組み、口腔（こうくう）内の健康推進の啓発を目指す。歯科医院向けに決済サービスなどを提供する「SCOグループ」と提携。西鉄の井尻駅（福岡市南区）前に9月に移転オープンした「つきやま歯科・矯正歯科 いじり本院」内に小児歯科「アビスパオーラルケアクリニック」が完成し、アビスパ選手や市民の口腔ケアを担う。

歯と体の健康は関連しており、正しいかみ合わせや口腔ケアはパフォーマンス向上にもつながる。今後は同院の築山鉄平総院長がアドバイザーとしてアビスパのトップチームやU―12（12歳以下）の選手を対象にセミナーなどを行う予定。「アビスパオーラルクリニック」内はマスコットキャラクターの人形やパネルが並び、子どもが楽しめる雰囲気となっている。

5日に行われた内覧会には、MF紺野和也が参加。自身はプロ1年目に歯科矯正をした経験がある。「見た目の印象も変わると思うし、サッカーではボールを蹴る時に歯を食いしばる。力の伝わり具合は歯並びがいいと悪いではだいぶ変わると思う。そういう意味でも強制してよかった。歯はすごく大事」と語った。築山総院長は「アビスパさんと一緒になることで、親しみやすさ、通いやすさを感じてもらえたら」と話した。（伊藤瀬里加）