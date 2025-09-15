¡Ö¥Ü¥¦¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é19Ç¯¡¢39ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ëà¥Á¥é¸«¤»á¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÌåÀä¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïµ¤Àä¤¹¤ë¡×
à¥Ñ¥Ã¥¯¥êáÂçÃÀ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ò¡Ä
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿40ºÐÌÜÁ°¤Î¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÍÅ±ð¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡¢º£²ó¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ºÊìÌò¤Î¤¤ã¤Î¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥¨¥³¡¼·à¾ì¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö½éÎø¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¥é¥ó¥É¡Á¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¥È¡¼²£¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î»³ºê¿¿¼Â¡£ÂÀ¤â¤â¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¡¢¥Þ¥¸¤Ç½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥å¥ó»à¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïµ¤Àä¤¹¤ë¡×¡ÖµÓ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉ÷¤Î¥·¥º¥«¤¬Æú¤ÎÈ¿Êª¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹Ãå¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ºê¤Ï2004Ç¯¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¤ÇÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¤Ë¡Ö¹ì¹ìÀïÂâ¥Ü¥¦¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î°Ìò¡¦É÷¤Î¥·¥º¥«Ìò¤Ç½Ð±é¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£20Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£