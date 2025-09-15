¡Ö¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹°ÜÀÒ¸å½é¥¢¥·¥¹¥È¤Î25ºÐÆüËÜÂåÉ½DF¤ËÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»¿¼¡ª¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¤¿¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè£³Àá¤Ç¡¢º£²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¡¢¿û¸¶¤Ï£´¡Ý£µ¡Ý£±¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢15Ê¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¡£Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î±¦´ó¤ê¤Ç¿û¸¶¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍDF¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØSPORTS DUNIA¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿û¸¶¤ËÂÐ¤·¤ÆºÎÅÀµ»ö¤Ç¡Ö7.5ÅÀ¡×¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¹¶·âÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¡¢£³²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¹×¸¥¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¡×
¡¡¿û¸¶¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¾¡Íø¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¼¡Àá¡¢20Æü¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¿û¸¶Í³Àª¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥¢¥·¥¹¥È¡ª ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ
