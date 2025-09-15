雲南省普洱（ふじ）市思茅区にあるネスレコーヒーセンターでコーヒーの生豆を運ぶ従業員。（１月８日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）

【新華社昆明9月15日】中国雲南省昆明市で5〜9日、2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムが開かれた。

茶とコーヒーは、世界で最も親しまれている二大飲料。一方は東洋、もう一方は西洋の飲料ながら、中国、とりわけ同フォーラムの開催地である雲南省では調和・共生し、文明間の相互学習を生み出している。

同省特産の普洱（プーアル）茶は、瀾滄江（らんそうこう）沿いの霧深い高山で育ち、多くの民族の文化や知恵が融合されている。千年余りにわたって、茶と馬の交易ルート「茶馬古道」を通じて世界へと広がり、今もなお中国と南アジア、東南アジア、さらに広大な地域を結ぶ重要な文化の懸け橋や経済の担い手となっている。

「舶来品」だったコーヒーは、今や中国の現代の暮らしにすっかり溶け込み、特に若年層に好まれている。

雲南省普洱（ふじ）市思茅区の大開河梅子荘園（農園）で、天日干し中のコーヒー豆を観察する観光客。（１月９日撮影、昆明＝新華社記者／孫瑞博）

中国で最も上質なコーヒー豆もまた雲南省で生産されている。同省産のアラビカ種コーヒー豆はその芳醇でバランスの取れた味わいで世界的に高く評価され、数多くの世界的に有名なコーヒーブランドの原料に選ばれている。普洱（ふじ）市や保山市、徳宏ダイ族ジンポー族自治州などの丘陵地帯では、コーヒーの木と茶の木が並んで茂り、互いに引き立て合って趣を添えている。

自然条件に恵まれた同省産のコーヒー豆は独特の風味で国際的に高い評価を得ており、これは中国がグローバルサウスの経済システムに組み込まれていることを如実に示している。

コーヒー文化はここ数年、中国で急速に広まっている。上海の石庫門（中洋折衷型の伝統建築）カフェから雲南省のコーヒー農園まで、中国は世界の重要コーヒー消費市場となっており、またコーヒー産業チェーンの重要な一部ともなっている。今年1〜6月の同省のコーヒーやコーヒー製品の輸出額は前年同期比8.4％増の6億5千万元（1元＝約21円）に上った。輸出先はオランダ、ドイツ、ベトナムなど34の国と地域に及ぶ。

茶葉の萎凋（いちょう、摘んだ茶葉を天日に当ててしおれさせる）作業をする雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県曼中村の村民。（３月２６日、ドローンから、昆明＝新華社配信／佐連江）

茶とコーヒーの伝播の歴史は、グローバルサウス諸国における文化交流と経済協力の縮図と言える。中国はグローバルサウスの重要な構成国として、「一帯一路」構想を通じて茶・コーヒー産業の持続可能な発展を推進し、南南協力を支援してきた。

例えば、エチオピアとのコーヒー協力、スリランカやラオスとの茶葉貿易などは、現地経済を活性化させただけでなく、世界に多様な選択肢も提供してきた。

同フォーラムの出席者らが指摘したように、グローバル化の波が押し寄せる中、雲南省の茶葉とコーヒー豆は「一帯一路」に沿って世界へと大きく歩みを進めている。両者はもはや単なる商品ではなく、中国と世界の物語を紡ぐ文化の使者となっている。（記者/杜白宇、厳勇）

プーアル茶を入れる雲南省普洱（ふじ）市景邁山芒景古寨の茶農家。（３月２５日撮影、昆明＝新華社記者／高咏薇）

雲南省の茶を試飲する２０２５グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムの出席者。（９月５日撮影、昆明＝新華社記者／金馬夢妮）