ヒット作に飢える出版界にあって話題作を続発し、特異な存在感を放つのが医学書院のシリーズ〈ケアをひらく〉だ。人気シリーズを生み出した経験を、『ケアと編集』（岩波新書）にまとめた同シリーズの編集者・白石正明氏に「ケア」「編集」という時代のキーワードについて訊いた。【山内宏泰/ライター】

※新潮社が運営する教養/情報系YouTube番組「イノベーション読書」で配信している『「自己啓発」ではなく「現状肯定」こそ重要だ！ 國分功一郎『中動態の世界』を生んだ名物編集者が語る「ケア」と「編集」』の内容を再構成しています。

【写真を見る】出版界で注目されるシリーズ〈ケアをひらく〉とは

自分と現状を肯定する「ケア」の考え

「ケアをひらく」は、医療・看護分野の専門出版社である医学書院が2000年から出し続けているシリーズで、現在50冊を超える。「ケア」というテーマでありながら、専門家のみならず広く一般の読者を獲得し、出版界でも長く注目されているシリーズだ。

名物編集者が語る

内容への評価も高く、受賞歴は多数。主だったところを挙げれば、川口有美子『逝かない身体』が大宅壮一ノンフィクション賞、熊谷晋一郎『リハビリの夜』は新潮ドキュメント賞、國分功一郎『中動態の世界』で小林秀雄賞。さらには「ケアをひらく」シリーズ自体が、毎日出版文化賞を受賞している。

立ち上げからおよそ四半世紀にわたり、同シリーズを編集・プロデュースしてきたのが編集者・白石正明氏である。今年4月には自身の著書として、岩波新書から『ケアと編集』を刊行した。

自著を書くこととなった経緯はどんなものだったのか。

「長年勤めた医学書院を昨年、定年退職しました。その退職する間際、医学書院刊行の『精神看護』という雑誌が、『ケアをひらく』の特集を組んでくれたんです。それまでに出ていた43冊をすべて解説するというものだったのですが、これを読んだ岩波書店の編集者から、『本にできないか』と連絡が入り、彼と話しているうち、単なるシリーズの紹介本ではなく、自己啓発書の反対を目指して本をつくろうということになりました。

かねて昨今流行している自己啓発に違和感を持っていました。“現状の問題を克服し、将来を良くしていきましょう”とするのではなく、今のままでいることだけですでに完璧なのだと、現状を肯定する方向に持っていきたいのです」

その考えはすなわち、「ケア」の概念そのもののように思える。

「そうです、ケアとはひとことで表せば、『そのままでいい』と認めること。その人がそのままで生きていける状態となるよう、周囲の環境を整えていこうというのがケアの思想です。自分は変わらずに、世界のほうを変えてしまえばいいという考えですから、アナキズムに近いのかもしれません。人を変えて、あるべき姿にしていこうとする“治療”の考えとは、対極にあるものと言っていいでしょう」

『ケアと編集』を通して語りたかったこと

白石氏の著書のタイトルは『ケアと編集』。ケアと編集は、同じもしくは近しい概念である、ということだろうか。

「出版の仕事における編集にもさまざまな方法があって、ひとつは著者の文章をバリバリ直して活字に仕立てていくやり方。これは治療的編集、もしくは医学的編集だと言えます。ですが、僕が編集の仕事をするときにはこの方法はとらず、文章を直したりするところにはあまり目を向けません。

それよりも著者の文章が、それそのものとしてより際立つ企画や構成の枠組みを考えていきます。いわばケア的編集、またはソーシャルワーク的編集です。自分としては、ケアと編集を近いものとして捉える、ソーシャルワーク的編集者でありたいと思っています」

『ケアと編集』も、ソーシャルワーク的編集によってつくられた一冊であるという。

「あらかじめ目次をきっちり固めたりせず、まずはどんどん思うまま書き進め、あとから全体の構成を整えました。本書の第3章は『ケアは現在に奉仕する』と題して、一冊の肝となることが載っていますが、書き始めたときにはこの考えを思いついてもおらず、章自体が存在していませんでした。

本を書いていくなかで浮かび上がってきたことはほかにもあって、受け身の姿勢でいることをポジティブに語りたいという思いも、そのひとつです。僕らは教育現場でも仕事のうえでも、『主体的に考え、能動的に行動しましょう』という姿勢が、よきものとして刷り込まれていますね。自分はまったくそういうタイプじゃないので、僕はこの考え方が苦手です。

そんなにがんばって自己を打ち出すよりも、まずは他者を受け止めることを重視したほうがいいんじゃないかと、つい考えてしまいます。他者を“受信”して、自分の内側にためていくと、そのうち外に出てくる。そうして自然なかたちで発信をしていくほうが、人によく伝わるものとなるのではないか。『ケアと編集』を通して語りたかったのは、そういう受け身の姿勢や考え方です」

一般的ではなかったケアという言葉

長大なシリーズとなった「ケアをひらく」のはじまりには、どんなきっかけがあったのだろうか。

「これもやはり、最初に確固たるコンセプトやプランがあったわけではありません。いまから25年ほど前、当時、千葉大学で教えていた広井良典さんとお会いしていて、ケアという考えや行為はすごいものだという話になった。じゃあ広井さんがまずは一冊書いてくださいということで、2000年に『ケア学 越境するケアへ』という本ができました。

広井さんが提示してくださったケアの思想は、膨大な領域にまたがり、つかみどころのなさも感じさせました。この考えを推し進めていくには、シリーズを立ち上げたほうがよさそうだと思い、ケアをテーマに刊行を続けていくことにしました。シリーズをつくってしまったほうが、社内で企画が通りやすいだろうという目論見もありました。

当時ケアという言葉は、『ヘアケア』など美容系の用語として耳にするくらいで、いまほど一般的ではありませんでした。ただ業界的にはケアが注目される事情があったんですね。2000年に介護保険法が施行され、『医学』『看護』に加えて『介護』というジャンルが存在感を増していたのです。そのなかで、ひとつの行為を看護と介護のどちらとみなすかで、小さい対立が起きていました。その解決策として『ケア』を包括概念として使おうという流れが出てきていた。ケアは、注目すべき言葉のひとつだったわけですが、のちにこれほど一般に広まっていくとは、予想もしていませんでした」

シリーズのなかで特に思い出深い本は何か。そう問うと、伊藤亜紗『どもる身体』や、國分功一郎『中動態の世界』を挙げてくれた。

「『どもる身体』は吃音の話です。吃音をどうしたら治るのかではなく、吃音を抱える人は日頃どう対処しているかを明らかにした内容です。たとえば『飛行機』と言いにくい人は、『航空機』と言い換える作業を、話しながらとっさにおこなっています。あらかじめ言い換えの言葉を用意しておくと、それをうまく声にできなくなるので、言い換えは即興であることが求められます。著者の伊藤さんも僕も吃音を持っているので、こうした内容については深い納得感がありました」

自分の主体性が世界を統御しているのか？

「『中動態の世界』は、文法で習う能動態／受動態の世界の外に、中動態の世界があると『発見』する話で、広い分野から大きい反響がありました。この本には、『本当に自分の主体性が世界を統御しているのか？』という壮大な問いが含まれています。たとえばアルコール依存症の人は、いくら自分の状態を説明しようとしても、『つまりはあなたが飲みたいと思って飲んだのでしょう？』『最終的にはご自分の意思ですよね？』と周囲から思われることが多いものです。そのとき、國分さんの中動態という考え方があると、依存症者の苦しみにもっと近づくことができます。ケアを考える際の新たな視点をもたらした、革命的な本だと思います」

「ケアをひらく」は、医療・看護・介護など専門職従事者向けに刊行が始まったが、意外や一般の読者が多くついて、人気シリーズとなっていった。編集者の立場としては、読者対象をどう想定していたのだろうか。

「明確に読者対象を思い描いてつくっていたわけではないのですが、あるとすればいつも、少数派の人を想定していたかなとは思います。あらゆるジャンルにおいて、自分の声がなかなか通りづらい立場の人は、存在しますよね。障害を持つ人や女性の方は、少数派になることが多いかもしれません。そういう方々に読んでもらえるものを目指していたところはあります。

少数派に照準を合わせていては、出版事業として立ち行かないのでは？ と心配されることもありますが、どんなジャンルにも少数派はいるので、それらが集まればたくさんの数になります。限られたジャンルの多数派をねらうよりも、いろんな場所の少数派に振り向いてもらうほうがいい。そんな方針でやってきたわけです。

とはいえこれも当初から計画していたわけではなくて、現状を肯定してみれば、そう考えられるというまでです」

「ケア」がもたらすのは自己と他者への向き合い方の大きな変化。世界を見る視点が変わること請け合いである。

白石正明（しらいし・まさあき）

1958年東京都生まれ。青山学院大学法学部卒業。中央法規出版を経て1996年に医学書院入社。1998年に雑誌『精神看護』を、2000年に〈ケアをひらく〉シリーズを創刊。シリーズ自体が2019年に毎日出版文化賞を受賞する。2024年3月に医学書院を定年退職。

山内宏泰（ライター）

1972年、愛知県生まれ。美術、写真、教育などを中心に各誌、ネット媒体に執筆。著書に『写真を読む夜』、『大人の教養としてのアート入門』など。



デイリー新潮編集部