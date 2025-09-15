秋から新番組

テレビ朝日の深夜バラエティ枠「バラバラ大作戦」で、この秋から新番組「若槻千夏のうるさい心理テスト」が始まることになった。若槻千夏が心理テストを題材にしてゲストと語り合うトーク番組である。【ラリー遠田／お笑い評論家】

すでにレギュラー・準レギュラーとして数々のバラエティ番組に出演している彼女だが、冠番組を持つのは久々のことだ。一度は芸能界を離れてアパレル業に専念していた彼女が、ここへ来て再ブレークを果たしている。若槻がテレビの世界でこれほど重宝されているのはなぜなのか。

第一に、若槻は抜群の対応力を持っている「バラエティ職人」である。番組で話すことを事前に考えて、入念な準備をする。MCのタレントの性格や特徴を研究して、どういう動きをすれば気に入られるのかというのを徹底的に考えて、それを実践していく。バラエティ攻略のコツをノートに記録しているのは有名な話だ。彼女は一見するといい加減で大雑把な性格に見えるが、実は仕事に対しては誰よりも繊細で研究熱心なところがある。そういう部分があるからこそ、息の長い活躍ができているのだ。

第二に、彼女は時代に合わせたアップデートができている。若槻が若かった頃は、ほかのタレントを押しのけてグイグイ前に出て、積極的に話をするのが正しいやり方だとされていた。しかし、復帰後にはすでに時代は変わっていて、そのようなガツガツしたスタイルが受け入れられないということに気付いた。そこで彼女は方針を転換して、SNSにおける視聴者の反応なども研究して、控えめな動きをするようになった。順番が回ってきたときには話をするが、それ以外ではあまり出しゃばらないようにする。この押し引きのコツをつかんだことで、復帰後の彼女はスタッフから信頼される存在になった。

若槻千夏は2000年代前半にグラビアアイドルとして芸能界に登場し、その明るさと奔放なキャラクターで瞬く間にバラエティ番組の常連となった。当時は率直な発言や軽妙なトークで注目を集める「おバカキャラ」として人気があった。若い女性タレントでありながら、男性の芸人たちと同じ土俵で笑いを取りに行く果敢な姿勢が彼女の大きな魅力だった。

ひな壇に並ぶ数多くのタレントの中でも、とっさの場面で臆せず声を上げ、自分なりの立ち位置を作っていく大胆さがあり、それが若手のうちから強い印象を残す要因となった。

一方で、若くして人気タレントとなった彼女は一種の「燃え尽き症候群」に陥り、芸能活動を休止して、アパレル業に転身することを決めた。しかし、ビジネスは思うように進まず、精神的にも大きな負担を抱えることとなった。この時期、彼女はメディアから距離を置き、芸能活動を休止していた。ただ、その経験がのちに彼女を大きく成長させる糧になったことは間違いない。

復帰後の若槻は、以前のような勢い任せのタレントではなくなり、経験によって裏打ちされた余裕を備えていた。若い頃は思ったことをそのまま口にする破天荒さも魅力だったが、再び表舞台に立つと、場の空気を読みながら自分の個性を生かすバランス感覚を身につけていた。

芸人との掛け合いでも前に出すぎず、それでいて存在感を失わない絶妙な立ち回りを見せることで、共演者やスタッフからの信頼も厚くなった。タレントとしての第二幕では、若手時代とは異なる成熟した姿を示した。

若槻千夏が今もテレビの最前線で活躍できているのは、「キャラの消費速度」を「技術のアップデート速度」が上回っているからである。観察と準備を重ねることでタレント寿命を延ばしている彼女の生き様は、多くのバラエティタレントの模範となるものだろう。冠番組が始まるというのは、そんな彼女が次のステージに進む証しだ。MCというポジションでも持ち味を発揮して、新しい女性タレント像を示すことになるはずだ。

