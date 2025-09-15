声優の小野賢章（35）と花澤香菜（36）が離婚したことを発表した。

【映像】花澤香菜のInstagramより

9月14日、2人はそれぞれSNSを更新し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は話し合いを重ねた結果、離婚しましたことをご報告致します。生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中でお互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっている。

2020年7月に結婚を発表した小野と花澤。

小野は、映画『ハリー・ポッター』シリーズの主人公 ハリー・ポッターの日本語吹き替えや、テレビアニメ『黒子のバスケ』の主人公・黒子テツヤ役で人気を集めた。

花澤は、テレビアニメ『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役や、劇場版『呪術廻戦0』の折本里香役を担当したほか、歌手活動やバラエティ番組にレギュラー出演するなど、マルチに活躍してきた。（『ABEMA NEWS』より）