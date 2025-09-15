＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館

【映像】ファンを驚かせた人気力士の化粧まわし

初日から熱戦が繰り広げられた大相撲九月場所で人気力士の化粧まわしに「有名タレントの名前が！」「インパクトありすぎ」「可愛い化粧まわし」などファンがざわつく一幕があった。

注目のシーンは東方幕内力士土俵入りでのこと。三役行司の木村晃之助を先頭に続々と力士が登場。すると、ある力士が登場…さらにその化粧まわしに注目が集まった。

その力士とは関脇・若隆景（荒汐）。2年前に負った右ひざの大ケガを乗り越えて大関取りに挑むなど、人気と実力を兼ね備えた力士だ。

そんな若隆景が入場するなり「なにこの化粧まわし」「かわいいw」「本人とのギャップw」「インパクトありすぎ」「有名タレントの名前が！」などの反応が相次いだ。

「キンケロ・シアター」と書かれた化粧まわしには、ひまわりの髪飾りをつけたやんちゃな女の子のイラストが描かれており、さらに「うつみ宮土理」の刺繍も確認できる。じつは贈り主はタレントのうつみ宮土理さん。キンケロ・シアターとは2015年に亡くなられたうつみ宮土理さんの夫である俳優の愛川欽也さんの愛称“キンキン”とうつみさんの“ケロンパ”から名付けられたご夫妻の劇場。

若隆景の土俵入りを見届けたうつみ宮土理さんは、自身のインスタグラムを更新。「化粧まわしを若隆景に〜」とファンに報告し、実際の化粧まわしとの2ショット写真を掲載している。うつみさんは今年5月、若隆景と食事に行く様子を同じくインスタグラムで報告し、ファンを驚かせている。（ABEMA／大相撲チャンネル）