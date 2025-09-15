“何者かになること”を強いられる現代に示すカウンター

「あの子を前にすると、嫌でも思い知らされるんです、自分が負け組だってこと」

青春漫画の金字塔『ちはやふる』新章のバトンを託されためぐる（當真あみ）は、『ちはやふる』らしからぬ、自己評価が著しく低い主人公だ。太陽のように明るくて、誰からも好かれ、世界を変える力を持つ――そう、綾瀬千早（広瀬すず）のような物語の主人公に、筆者もずっと憧れていた。だが、立つこともやっとな時代に、彼女のようなエネルギッシュな主人公は、いささか眩しぎるのかもしれない。自分には手の届かない存在だと感じる人もいるのだろう。

「歌がなければ、百人一首もなかった。百人一首がなければ、かるたもなかった。かるたがなければ、私たちが巡り会うこともなかった。……私もなりたいのです。この壮大な物語をつないでいく、名もない一人に」

教え子のめぐるに「なぜ古典の研究をしたいのか」と問われた奏（上白石萌音）の答えは、“何者かになること”を常に求められる現代の潮流に抗うような暖かみのある言葉で、自分を“負け組”だと思うめぐるの後ろめたさを掬いあげる。最終回を迎えた『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）は、今を生きる多くの“名もない人”たちに向けられていた。

現代社会を反映しためぐるのキャラ造形

末次由紀の『ちはやふる』は、競技かるたに情熱をかけた高校生たちを描く青春漫画の金字塔的作品だ。映画三部作で監督・脚本を務めた小泉徳宏がショーランナーを担うドラマ『ちはやふるーめぐりー』は、千早たちが卒業した後の瑞沢高校を舞台にした『ちはやふる plus きみがため』とはまた別で、映画版から10年後の世界を描く“アナザー・ちはやふる”とも位置づけられる作品だ。

人気漫画の実写化には、いまだ否定的な声も多い。ましてや、一度完結した大ヒット作品の続編をオリジナルで描くとなれば、なおさら風当たりは強くなる。しかし、原作者の末次がプロット段階から関わっていたこともあり、作品へのリスペクトと圧倒的な愛にあふれた『ちはやふるーめぐりー』は、“アナザー・ちはやふる”としての使命を全うした。実写化作品のオリジナル続編を、複数体制で脚本を共同執筆する「ライターズルーム」方式で成功させた功績は、業界的にも大きい。

令和の時代に生まれた『ちはやふるーめぐりー』は、まさに“今”を象徴する物語になっていた。特に印象的なのは、千早とは真逆のキャラクターを、あえて新章の主人公に据えた点である。

本作の主人公・めぐるは、高校生ながら、“デスゲーム化”した現代社会を生き抜くために、積立投資に勤しんでいた。まさにムダや手間を嫌うコスパ・タイパ時代らしい若者で、奏も「令和のJK、強い……もうダメ……」とお手上げ状態だったが、めぐるの価値観には悲しいかな、時代への“諦め”が反映されている。ムダをする余裕もない。国も守ってくれない。だからこそ、なにか担保がないと行動に移せない。そんな時代へのやるせなさが、今のめぐるを象っている。奏を「青春セレブ」と呼んでいたのも、ただ好きなことに打ち込めた奏たちの学生時代が、めぐるにとっては“恵まれた者の特権”のように映ったからだ。

“劣等感を抱く側”の物語

そして、本作における“第二の主人公”とでも言うべき人物が、梅園高校で古文を教え、かるた部の顧問を務めていた奏だ。かつて千早が率いる瑞沢高校かるた部の一員だった彼女が、『ちはやふる』新章の看板を担ったのは、なんといっても、演じている上白石萌音の存在が大きい。

生徒たちの前で教壇に立つ奏も、実は研究職への道を諦め、梅園に非常勤講師として拾われた背景がある。かけがえのない青春時代を送り、豊かな感性にあふれる奏自身も、めぐるからの「理想の自分になれたんでしょうか？」という問いに、まっすぐ答えられない大人の一人だった。

年齢も立場も考え方も異なる二人だが、やがてソウルメイトのように共鳴し、お互いが“澪標（みおつくし）”になりながら、歩みを進めてゆく。めぐるから突きつけられた「かるたで宝物を見つけられた人には、その先に明るい未来が待っているのか」という問いに、奏は人生をかけて答えようとする。めぐるたち生徒に刺激を受けた奏も、夢見ていた専任読手への道を花開かせていく。

めぐると奏には、一つの共通点がある。絶対に自分は敵わないと思わされる存在が近くにいることだ。奏にとっては、現かるたクイーンの千早。めぐるは、千早の生き写しのような幼なじみの凪（原菜乃華）に、強い劣等感を抱いている。そしてこの構図は、この二人だけでなく、梅園高校競技かるた部全体にあてはまる。たとえば、白野（齋藤潤）には瑞沢のエース・懸心（藤原大祐）、野球一筋だった千江莉（嵐莉菜）には同じ野球部の優樹（山崎雄大）、春馬（高村佳偉人）にはかるた強豪の北央学園に在籍する弟の翔（大西利空）。さらに与野（山時聡真）が、ぐんぐんと実力をつけるチームメイトの白野に対して、自信を失うシーンもあった。

いわば『ちはやふるーめぐりー』自体が、“じゃない”人たちによる団体戦＝連帯の物語になっていた。個人で勝つのではなく、チームとして勝利する。最初の対瑞沢戦では、あえて初心者のめぐるを高校ナンバーワンの実力者である懸心にぶつけ、A級の八雲（坂元愛登）を確実に勝たせる作戦が取られていた。強大な敵に立ち向かうとき、全員で手を取り合って勝利をつかみにいく姿勢は、個人では耐えきれないデスゲーム化した社会における最善の戦い方なのかもしれない。

『ちはやふる』シリーズの聖地といえば、全国大会の舞台・近江神宮だが、めぐるたちが必死の思いで辿り着いたのは、その一歩手前。東京エリアの最終予選だった。強豪・瑞沢を相手に、3組同時の運命戦へともつれ込んだものの、梅園は敗退する。その結末は「競技かるた」という競技の厳しさや奥深さを描くと同時に、この時代に“勝者”になることの難しさも痛感した。

めぐるたちは負けてしまったが、『ちはやふるーめぐりー』は「勝っても負けてもいい」というようなドラマではなかったと思う。なぜなら『ちはやふる』自体が、勝ち／負けを分かつ競技かるたを描く作品だからだ。ただ、負けたあなたの人生にも、価値がある。もし、何者かになれないことを嘆いていたとしても、あなたの存在には意味がある。あの日、道を間違えて涙する幼いめぐるを抱きしめた奏のように、今を生きる私たちを、そっと包み込んでくれるようなドラマだった。

（文＝明日菜子）