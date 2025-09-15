〈父親から「さすがに痩せすぎだぞ！」と叱られたことも…《体重89→48キロに激ヤセ》小学生1人分ダイエットに成功した32歳女性が語る『推し活の力』〉から続く

徳丸奈瑠美さんは、ミュージカル『刀剣乱舞』など数々の2.5次元舞台に出演する俳優・佐藤流司を知ったことをきっかけにダイエットを始めて、40キロ以上の減量に成功した。佐藤とイベントで初対面した際、もはや恩人とも言える彼に感謝の言葉を伝えたのだという。（全2回の2回目／最初から読む）

《変わりすぎ！！》青いワンピース姿が美しい…「89キロのぽっちゃり女子」→「50キロ減量・スリム美人」になった彼女の現在を見る

◆◆◆

「痩せきってからが本当のダイエットのスタート」

――食事で炭水化物を制限したりはしなかったんですか？

徳丸奈瑠美（以下、徳丸） 麺がね〜、大好きなんですよ……！ 炭水化物がない生活なんて、絶対楽しくないじゃないですか（笑）！ それに炭水化物は脂肪を燃やす燃料なので、抜きすぎると、ダイエットの効率が悪くなるんですよね。炭水化物を摂らないと肌荒れの原因になるため、ダイエット中も一人前くらいは食べるようにしていました。

単に体重を減らすだけなら簡単なんですよ。普段の食生活や体質によっては、1日絶食するだけで体重がキロ単位で減る人もいます。でも大切なのは、「人生ずっとその状態をキープできますか？」ということ。痩せきってからが本当のダイエットのスタートだと思っています。

――「痩せきってからが本当のダイエットのスタート」とは、至言ですね。

徳丸 自分が生活指導を行うなかでも、「ずっと超えられるハードルですか？ あなたが年齢を重ねたときにも続けられる運動ですか？」といったことはよくお伝えしています。一瞬痩せて終わりではなく、その体型のままキープするのが大切だからこそ、ダイエットは、いかに自分の機嫌を取って続けていくかが肝心なんですよね。

保健指導をするときは、相手に「もしかしたら自分でもやれるかも？」と感じてもらうことを意識しています。「どうせ無理だ」といじけちゃっている人を奮い立たせるための保健指導なんです。

――徳丸さんご自身も「どうせ無理だ」といじけていた経験があるわけですからね。大幅なダイエットに成功した人のなかには、自分が努力したぶん、「太っているのは甘え」のような思考になってしまう人もいますが、徳丸さんは全く違う印象です。

太っている人たちはみんな仲間

徳丸 私もいじけていたから、ある意味、保健指導の対象者さんは仲間なんですよね。太っている人って、たぶんみんな良い人なんですよ。他人に気を使いすぎた結果、そのストレスで食べちゃっているんだと思います。保健指導の仕事をしながら、「この人はきっと辛いことがあって食べちゃうんだろうな。優しい人なんだろうな」とはよく想像しています。



ダイエットに成功する前の10数年前の徳丸さん。マックス体重は89キロ、しつこいニキビにも悩んでいたという（写真：本人提供）

――徳丸さんは現在、SNSで「美容オタク」を名乗っていますが、痩せたことをきっかけに美容にも興味を持ったんでしょうか？

徳丸 はい。さっきもお話ししたとおり、もともと好奇心や向上心が強い性格なんですよね。ダイエットが成功したら、「次は肌をキレイにしたい！」「ニキビ跡を治したい！」という気持ちが湧いてきて、美容にも興味を持つようになりました。

ダーマペンなどの肌質改善治療をやるうちに、今度は、美容皮膚科の看護師になることが目標になりました。美容皮膚科クリニックに採用されたら、それだけ自分の美容についての知識が認められたことになるんじゃないかと考えたんです。実際、一時は美容皮膚科クリニックで働いていました。

――今日のワンピースもよくお似合いですが、ファッションにも興味が湧いた？

徳丸 やっぱり選択肢が増えましたからね。昔は4Lサイズの服を着ていましたが、このワンピース、Sなんですよ。一気に最大から最小になっちゃって（笑）。デザインの良さを引き出してあげられる体型になったのがうれしくて、ファッションも楽しめるようになりました。

――昨年6月には抽選イベントで、満を持して“推し”である佐藤流司さんと会話できたそうですね。

徳丸 「胸を張って推しに会う」のがずっと目標で、コロナ禍でも油断せず、美容に励んできましたからね……。CDのオマケのくじに当たれば参加できるイベントだったんですが、私はそれほどCDを大量に買ったわけではないのに当選して、「これって神様が頑張ったご褒美をくれたのかな？」と感じました。

あこがれの佐藤流司との「初めての会話」は…

――あこがれの佐藤さんとどんなお話をしたんですか？

徳丸 2回参加できましたが、初めは間近で見る流司くんの背の高さに感動してパニクって、気づいたら終わっていました……（笑）。でも2回めは、「どうしても伝えなきゃ！」という使命感をもって参加できました。

「どこから来たの？」みたいなやり取りをした後、「流司くんのファンになってからダイエットを頑張って、41キロ痩せました。人生変えてくれてありがとう」と言えました。昔から流司くんはインタビューで、「人の人生を変える仕事がしたい」ということをよく話していたんですよね。私はまさに人生を変えてもらった立場なので、いろいろ考えた結果、この言葉にたどり着きました。

――今年1月、徳丸さんの大変身が『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に取り上げられて、それに佐藤さんが反応するという出来事がありました。

徳丸 友達が「流司くんからコメント来てるよ」と教えてくれましたが、私としては事態が全く飲み込めず、「一体何が起こったんだろう？」みたいな感じで……（笑）。私が番組に出ることで流司くんの魅力が世の中に伝わればいいなという気持ちはありましたが、まさか本人が見てくれるとは、しかもSNSで反応してくれるとは、全然想像していませんでした。

――本当にがんばったかいがありましたね！ 痩せたことで、内面的な変化もありましたか？

ウジウジしている自分が変われたのは「流司くんのおかげ」

徳丸 太っているときの私だったら、イベントに参加するなんて恥ずかしくて無理だったと思います。でも痩せたことで勇気が湧いて、流司くんに直接感謝を伝えることができました。

痩せてから、いろんなことにチャレンジできるようになりました。昔も「あれやりたい、これやりたい」っていう気持ち自体はあったんですが、「私なんかがやりたがっても……」とウジウジしちゃっていました。でもダイエットを成功させたことで、「自分は頑張ったらできるんだ」という自信が持てました。上京したのもダイエットに成功したからですし、全部が流司くんのおかげです。

――上京にも佐藤さんが関わってくるんですか？

徳丸 以前は、観劇などで東京に出てくる機会はあっても、地元広島に骨を埋める気でいました。「たまに行くならいいけど、東京に住むなんて無理だ」と考えていたんです。でも流司くんは俳優デビューするために17歳で宮城から上京したんですよね。「17歳の子がひとりで東京に出て今もこんなに頑張っているんだから、この年齢の私がやれないことはないだろう」と一念発起して、27歳で上京しました。何歳だろうと、自分がやりたいならやればいいじゃんと思ったんですよね。

それこそ流司くんのイベントに初めて参加した頃から、すごく人の輪が広がって、全てが良い方向に回っているような感覚があります。自信を持つのは難しいことかもしれないけど、頑張って1歩踏み出してみたら、今まで見えなかったものが見えてきたり、新しい出会いがあったりします。「勇気を出してみるのもいいな」っていうのは、すごく実感しています。

（原田イチボ＠HEW）