徳丸奈瑠美さん（32歳）は、“推し”によって人生が激変したという。長年、ぽっちゃり体型で人生を過ごし、最高体重は90キロに迫ったが、俳優、アーティストの佐藤流司を知ったことをきっかけにダイエットを決行。1年半で40キロ以上の減量に成功した。看護師・保健師として働く彼女のダイエット方法とは、どんなものだったのか？（全2回の1回目／後編を読む）

マックス体重89キロ

――人生のマックス体重はいくつだったんですか？

徳丸奈瑠美（以下、徳丸） 89キロです。でも実際はもっと重かったのかもしれない……。というのも、ふと体重計に乗ってみたとき、表示が90キロに達しそうだったので、「えっ、ヤバッ！」ととっさに1歩下がったんですよ。なので、しっかり体重計に乗っていたら、90キロあった気がします。



最高体重89キロ。今よりも40キロ以上太っていた10年前の写真（写真：本人提供）

――当時はどんな食生活だったんですか？

徳丸 ずっと広島の実家暮らしで、祖母が台所を仕切っていたんですが、祖母は、「妻たるもの、食卓いっぱいに料理を並べねば」みたいなタイプだったんですよね。ひとつひとつのメニューは筑前煮や野菜炒めのような普通の家庭料理でも、シンプルに量が多くて、大皿でドンドンドンと出てくる感じでした。

1回の食事が2人前、いや、2.5人前くらいかな？ それを3食やるわけだから、そりゃ太りますよね（苦笑）。でも残すとおばあちゃんが可哀想だし……。私は麺とか米とか炭水化物も大好きなので、トータルの摂取カロリーがとんでもないことになっていました。

――その頃もダイエットを思い立つことはあったんですか？

徳丸 痩せたい気持ち自体はずっとありましたが、充分細い女の子たちが「3キロ痩せなきゃ」とか言っている一方で、私は30キロ、40キロ減らさないと標準体型にすらなれないんですよ。想像しただけでもハードルが高すぎて、「じゃあいいや」と初めから諦めていました。それならもう好きなだけ食べる人生を選ぼうって……。

幸い、周囲から体型でからかわれるような経験もなく、あまりファッションに興味があるほうでもなかったので、わざわざ努力する動機がなかったんですよね。

――そこから一念発起してダイエットを始めたのは、何がきっかけだったんでしょうか？

徳丸 ぽっちゃり仲間だと思っていた同級生と偶然再会したら、すごく痩せていてショックだったり、社会人になって保健師の仕事を始めたものの、太っている私が生活指導を担当することに後ろめたさを感じたり……。大人になるにつれて、そういう小さな出来事がいくつか積み重なっていったんですが、最終的に背中を押してくれたのは、佐藤流司くんとの出会いですね！

――佐藤流司さんというのは、ミュージカル『刀剣乱舞』の加州清光役をはじめ、数々の2.5次元舞台に出演する、あの佐藤さん……？

徳丸 はい。アニメや漫画は好きでも2.5次元というジャンルにはそれほど興味がないどころか、そもそも人生で芸能人にハマった経験自体がゼロでした。亡くなった母親は郷ひろみさんの大ファンで、追っかけ時代のエピソードもいろいろ聞いていましたが、内心、「よくそこまで他人を応援できるな……」と驚いていました。

――どのような経緯で佐藤さんと出会ったのでしょうか？

徳丸 もともと『刀剣乱舞』のゲームが好きで、キャラクターの中でも加州清光が好きなんですよ。『刀剣乱舞』のオタクをしていたら、ミュージカル『刀剣乱舞』の企画が動き出したんですが、初めはあまりぴんときていなかったんですよね。

でも2016年に『阿津賀志山異聞』という公演を映像で見てみたら、想像よりすごくクオリティが高くて。それでちょっと興味を持っていたら、2017年10月、流司くん演じる加州清光の単騎出陣（単独公演）が開催されるというので、試しに観に行ったんです。

生で見たら、もうすごくて……！ 後ろ姿まですごくキレイで、客席を通ったときにいい匂いもしたし、「あれっ？ 本当に同じ人間かな？」みたいな。それに、髪の毛をいじったり、指先を見たり、何気ない動きからもキャラを研究しているのが伝わってきたんですよね。役者としてのプロ意識に心を動かされると同時に、「舞台を降りたら、どんな人なんだろう？」と流司くん本人にも興味が湧きました。

広島から夜行バスに乗って、東京や大阪の刀ミュの公演を追うようになり、「加州清光が好きだったはずなのに、なんだか佐藤流司にどんどんハマっているぞ」みたいな状態になっていきました。

――そこからダイエットを始めたのは？

佐藤流司ファンたちの「めちゃくちゃかわいい姿」に憧れた

徳丸 お客さんの女の子たちがめちゃくちゃかわいいんですよ……！ みんなオシャレな格好で会場に来て、開演直前までトイレでメイクや髪をチェックして、完璧な状態に仕上げてから客席に座るんです。

もはやどっちが演者なのかわからないレベルの気合の入れようですが、好きな俳優さんの視界に入る可能性が少しでもあるなら、ちょっとでもキレイにしておきたいのが乙女心なんだなと感心しました。そういう努力を目の当たりにして、自然と自分を省みました。

で、いざ舞台に佐藤さんが登場すると、汗まで真珠のように美しいんですよ。ほんっ……とうにキレイで、「あ、この人の視界に自分が入ってしまうのが恥ずかしい」と感じました。次の公演までには少しでもかわいくなっておきたい一心で、ダイエットを始めました。2017年のことです。

――最大89キロから何キロまで減量したんですか？

徳丸 1年半かけて、体重48キロまで減らしました。

――ということは、41キロ減！ ほとんど人間ひとりぶんですね……！

徳丸 ただまぁ40キロ台のときは常になんとなく体調が悪かったし、実家に帰ったときに父親から「さすがに痩せすぎだぞ！」と叱られました。たしかに当時の写真を見返すと、痩せてはいるけど頬がこけていて不健康そうなんですよね。見た目的にも体調的にも、自分にとって50キロちょいがベストだと感じたので、それをキープするようにしています。

――大幅なダイエットですが、リバウンドはなかったんですか？

徳丸 保健師の知識的には1か月に1キロ減らすペースが良いとされているので、そういう意味ではけっこうむちゃな減量でしたが、リバウンドは全くしていません。

――そういえば、徳丸さんは保健師ですもんね。プロがどんなふうにダイエットしたのか気になります。

徳丸 私の保健指導で一番の成功例は、自分自身かもしれません。まず、たくさん食べた翌日だろうと、体重計には毎日乗ってスマホに記録するようにしています。1日サボると体重計にまた乗るのが怖くなって、どんどんなし崩しになっちゃいますからね。

あと運動としては、基本的に毎日1万歩は歩くようにしていたのと、EMS腹筋ベルトを最大レベルで毎日1時間つけていたのと、エアロバイクを毎日1時間、週末は5時間こぐようにしていました。

急激に体重を減らすと、痩せたぶん皮膚がたるむケースがあるじゃないですか。私は有酸素運動と無酸素運動のバランスがよかったみたいで、短期間でのダイエットのわりには、きれいに痩せられたと思います。

――エアロバイクを5時間ですか！

徳丸 途中で休憩とかいろいろ挟んで、トータルで5時間ですけどね。でも自分でも当時の執念はすごかったと思います。ダイエットって、自分のメンタルをいかにコントロールするかが一番の肝だと思うんです。

楽しくダイエットを頑張るために、佐藤さんがやっているバンドプロジェクト「The Brow Beat」や刀ミュの楽曲をガンガン流して、自分も一緒に大声で歌いながら（笑）、ひたすらエアロバイクをこいでいました。エアロバイクは今も毎日1時間くらいこぐようにしています。

――もともとストイックな性格だったんですか？

徳丸 すごく負けず嫌いだとは思います。地元の中学校では成績がいつも学年1位だったんですが、高校で進学校に行ったら、勉強しなくても1位を取れるような子たちがゴロゴロいるわけですよ。それが悔しくて、毎日午前3時、4時まで必死に勉強していたら、成長ホルモンが狂ったのか、当時は毎年1センチずつ身長が縮んでいました（笑）。そういう自分の性格がダイエットに生きた部分はあると思います。

「朝食を抜くのは一番ダメ」

――壮絶なエピソードだ……。食事面で気をつけていたことはありますか？

徳丸 20分以上噛むと満腹中枢が刺激されて食欲を抑えられるので、早食いしないように心がけていました。地味に感じるかもしれませんが、スプーンやお皿を小さいものに変えるだけでもけっこう変わるんですよね。

あとは夕食の量を減らしました。つい夕食はしっかり食べたくなってしまいますが、血糖値のことを考えると、お腹にちょっと入れておく程度の量がいいんですよね。

逆に、朝食を抜くのは一番ダメですね。食事を抜くと、脳が飢餓状態になって、次の食事での脂肪の吸収率が上がってしまうんです。理論的には朝食、昼食、夕食で、4：3：3の量がベストなので、それを意識していました。

（原田イチボ＠HEW）