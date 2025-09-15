12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 開幕3日目の14日（日）は予選ラウンド プールAの1試合が開催された他、プールC、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計7試合が行われた。

プールCのアルゼンチン代表vsフィンランド代表の一戦ではフルセットの大激闘が繰り広げられた。フィンランドが第1、2セットを連取し、勝利に王手をかけるも第3セットからアルゼンチンが反撃開始。脅威の逆転劇を見せたアルゼンチンがこの試合を制した。

その他、プールAのイラン代表vsエジプト代表の試合では、FIVB世界ランキング24位のエジプトが15位のイランにセットカウント3-1で勝利。さらに、プールFではベルギー代表がウクライナ代表にストレート勝利、プールHではFIVB世界ランキング19位のチェコが12位のセルビアにストレート勝利を収めるなど、大会3日目も波乱の展開となった。

大会4日目の15日（月）はプールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われ、日本代表は15時より予選ラウンド第2戦でFIVB世界ランキング11位のカナダ代表と対戦する。

【世界バレー男子2025 9月14日結果】

アルゼンチン 3-2 フィンランド

第1セット 19-25｜第2セット 18-25｜第3セット 25-22｜第4セット 25-22｜第5セット 15-11



イラン 1-3 エジプト

第1セット 17-25｜第2セット 25-16｜第3セット 23-25｜第4セット 20-25



ウクライナ 0-3 ベルギー

第1セット 16-25｜第2セット 17-25｜第3セット 22-25



セルビア 0-3 チェコ

第1セット 22-25｜第2セット 23-25｜第3セット 20-25



フランス 3-0 韓国

第1セット 25-12｜第2セット 25-18｜第3セット 25-16



ブラジル 3-1 中国

第1セット 19-25｜第2セット 25-23｜第3セット 25-22｜第4セット 25-21



イタリア 3-0 アルジェリア

第1セット 25-13｜第2セット 25-22｜第3セット 25-17



【世界バレー男子2025 9月15日対戦カード】

11:00～キューバ vs コロンビア

11:30～トルコ vs リビア

14:30～ドイツ vs チリ

15:00～日本 vs カナダ

18:30～スロベニア vs ブルガリア

19:00～オランダ vs ルーマニア

22:00～アメリカ vs ポルトガル

22:30～ポーランド vs カタール

