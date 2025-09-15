IZ*ONE出身のYENA × バーチャルシンガー初音ミク、日本新曲で初コラボ
K-POPアーティストYENAの新曲に、グローバルバーチャルシンガーの初音ミクがゲスト参加することが発表となった。
IZ*ONEメンバーとしてグループデビューしたYENAは、2022年1月にソロ活動を始動。“ジェンジ(Gen Z / Z世代：ミレニアル世代に続く世代層)アイコン”の感性を率直に表現し続ける彼女の新曲が、日本発のバーチャルシンガー初音ミクと手を組んで現実と仮想をつなぐ。楽曲の詳細は後日改めて発表されるとのことだ。
またYENAは、本日9月15日に東京・Zepp Haneda、9月17日に大阪・Zepp Nambaで、東阪ツアー＜2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」＞を開催する。
■＜2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」＞
【東京公演】
9月15日(月/祝) Zepp Haneda
open16:30 / start17:30
問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
【大阪公演】
9月17日(水) Zepp Namba
open18:00 / start19:00
（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326
▼チケット
・1Fスタンディング\12,000(税込)
・2F 指定席\12,000(税込)
※ドリンク代別
※入場年齢制限：3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可
・ぴあ https://w.pia.jp/t/yena-fs/
・ローチケ https://l-tike.com/yena/
・イープラス https://eplus.jp/yena/
関連リンク
◆YENA 日本ファンクラブサイト
◆YENA 日本オフィシャルTwitter