K-POPアーティストYENAの新曲に、グローバルバーチャルシンガーの初音ミクがゲスト参加することが発表となった。

IZ*ONEメンバーとしてグループデビューしたYENAは、2022年1月にソロ活動を始動。“ジェンジ(Gen Z / Z世代：ミレニアル世代に続く世代層)アイコン”の感性を率直に表現し続ける彼女の新曲が、日本発のバーチャルシンガー初音ミクと手を組んで現実と仮想をつなぐ。楽曲の詳細は後日改めて発表されるとのことだ。

またYENAは、本日9月15日に東京・Zepp Haneda、9月17日に大阪・Zepp Nambaで、東阪ツアー＜2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」＞を開催する。

■＜2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」＞

【東京公演】

9月15日(月/祝) Zepp Haneda

open16:30 / start17:30

問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

【大阪公演】

9月17日(水) Zepp Namba

open18:00 / start19:00

（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326

▼チケット

・1Fスタンディング\12,000(税込)

・2F 指定席\12,000(税込)

※ドリンク代別

※入場年齢制限：3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可

・ぴあ https://w.pia.jp/t/yena-fs/

・ローチケ https://l-tike.com/yena/

・イープラス https://eplus.jp/yena/

◆YENA 日本ファンクラブサイト

◆YENA 日本オフィシャルTwitter