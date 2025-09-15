ヒカル「浮気OKです」“0日婚”妻とのオープンマリッジ宣言にネット衝撃 登録者10万人減・進撃のノアを心配するファンも
【モデルプレス＝2025/09/15】YouTuberのヒカルが9月14日、自身のYouTubeを更新。妻で実業家の進撃のノアと「オープンマリッジ」を選択したことを報告した。
ヒカル「浮気OK」オープンマリッジ宣言の理由・恋愛観
「【報告】2人から皆様に大切な話があります」と題した動画を公開したヒカル。「数週間前に夫婦仲が良くないみたいな状況が続いた」と前置きし、今後について関係者も含めて話し合いをした結果、ヒカルは「僕たちのことを応援してくださっている方はめちゃくちゃ多いと思うんですけど、その皆さんを驚かせてしまうことになる。僕たちはオープンマリッジで生きていきます」と宣言した。続けてヒカルは「簡単に言いますね。浮気OKです。浮気OKになりました」と説明し、オープンマリッジについては、「夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と情報を補足した。
そして、ヒカルは「これを僕たちは今後掲げて、夫婦生活を続けていきます。安心してください。離婚ではないです」と話し、進撃のノアも同意の元だと告白。オープンマリッジを選択した理由について、ヒカルは「全部、俺が悪いんですよ」「俺、めちゃくちゃなことをずっと言ってた」とした上で、「俺は離婚はしたくない。でも浮気もしたい」と進撃のノアに伝えていたという。進撃のノアは「自分だけがちゃんとしてて、ヒカル君だけがわー！みたいに遊んでますは嫌。だけど、私も遊んでてみたいな。お互い同じことしてるなら、同じ土俵なら全然なんでもいいって思ってて」も自身の考えを明かし「だったら私も制限されたくないし、それでやっていこうみたいな結論になった」とオープンマリッジを選択し、公表するまでの経緯を伝えた。
ヒカルの異例の公表を受け、視聴者からは「特殊すぎて理解できない…」「流石にドン引き…」と批判の声が続々。さらに「ノアちゃんは本当に納得しているのかな？」「ノアちゃんを大切にしてあげて欲しい」と妻・進撃のノアを心配する声も多く寄せられた。
この動画を受け、ヒカルのYouTubeチャンネル登録者数は10万人減る事態に。9月15日に公開された「登録者10万人減…コメント欄でフルボッコされて大炎上してるヒカルに本音を聞いてみた」と題した動画では、「昨日上げた動画が大炎上しました」と話し始めた。
今回の炎上について、ヒカルは「今回の動画を上げたことに対しての後悔は一切ない。視聴者の方が怒っているのも理解していて」「いろんなコメントを頂きまして、9割くらいが否定のコメント。頭の中で間違ったことをしたなと理解はしているんですけど、これで良かったと思う自分もいる」と心境を吐露。現在の心境について「あまりにも自分のイメージが上がってそれに縛られて、誰かのために生きているような気がしていてここ最近。それに耐えきれない自分もいた」と過去の炎上を振り返りつつ本音を明かしていた。
さらに、コメント欄で「可哀想って思うならここから消えろ 気持ち悪いからお前らみたいなのに好かれて生きる人生は無理すぎる」と言葉を残していた理由については「当事者以外の人が勝手に声を代弁して分かったようなことを言って、自分の人生には関係ないのにそれを理由に人の人生をボロクソに言ってくる。それは僕はめちゃくちゃ嫌い」と語ったヒカル。オープンマリッジを宣言した動画を見て、「もう見なくなりますならわかる。でも多くの人がそこに捨て台詞を残して、正義を盾にして誹謗中傷するやつが心の底から嫌い」とし、そういった人に向けた言葉だったというが、意図せず多くの人に向けた言葉に捉えられてしまったため「申し訳なかったです」と謝罪していた。
ヒカルは5月31日に自身のYouTubeチャンネルを通じて、進撃のノアとの「交際0日婚」を報告し、注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】