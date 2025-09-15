『あんぱん』“たくや”大森元貴、“嵩”北村匠海への報告にネット爆笑「長続きしねぇ…」「逞しいwww」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第121回）が15日に放送され、たくや（大森元貴）が嵩（北村匠海）にある報告をすると、ネット上には視聴者からのツッコミが相次いだ。
【写真】たくや（大森元貴）が柳井家を訪問
ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。それでものぶ（今田）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。そして雑誌『詩とメルヘン』の創刊から1年、嵩（北村匠海）は新たに創刊される雑誌の編集長も務め、ますます忙しくなっていた。
そんな中、八木（妻夫木聡）の提案によってアンパンマンを『詩とメルヘン』で連載することに。しかし、連載された『怪傑アンパンマン』はあまり話題にならなかった。
そこからしばらくしたある日、たくやが柳井家にやってくる。嵩は「そういえば、奥さんとは仲直りできたの？」と聞くと、たくやは笑顔で「あぁ、もう無事に無事に…」と反応。これを聞いた嵩が「良かった」とつぶやくと、たくやは一転、真顔になって「離婚が成立しました」と報告する。
嵩が呆れた様子で「あ、そう…ごめん」と応じると、たくやは「まぁ、お互い、新たな恋をね、見つけてるんで大丈夫です」とポツリ。思わず嵩が「え？ 新たな恋。もう？」と追及しようとすると、たくやは「いや、僕のはいいんですよ、僕の話は」と言い、『怪傑アンパンマン』のミュージカル化を提案するのだった…。
視聴者はたくやの離婚報告に反応。ネット上には「いせたくや、結婚長続きしねぇ…」「出てくるたびに離婚してる気がするけど笑」「また離婚したんかwww」「もう新たな恋見つけてるの早いなw」「新たな恋してて逞しいwww」といった声が集まっていた。
