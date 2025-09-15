女優・土屋太鳳が１５日までに自身のＳＮＳを更新。俳優の山粼賢人とダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘドラマ「『今際の国のアリス』シーズン３」（２５日世界独占配信スタート、佐藤信介監督）に出演する俳優陣とのショットを公開した。

土屋はインスタグラムを更新し、「今日もなかなかハードな１日でした。充実しているので感謝でいっぱいなのですが、＃Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ、『＃今際の国のありす』グローバルイベントのいい写真がたくさんあるのになかなか載せられない 少しずつでも載せていくので、おつきあいください」と告知。「今日は、会場内に設置されていたアトラクションでの写真！撮影で本当に使われていたものなので、懐かしくて懐かしくて…！！！！！本編ではいつも心身共にギリギリなので、この日はちょっと優雅に楽しんでみました 会場にいらしてくださった方々もたくさん楽しんでいただけたようで、よかった 常設してほしいくらい楽しかったなぁ…！」と続け、山粼と女優の三吉彩花との３ショットや、佐藤監督と俳優の賀来賢人を加えた５人での写真もアップした。

この投稿には「お茶会ショット素敵です」「みんなかわいいね！」「超可愛い」「画になるねぇ」「優雅なくつろぎ感」などのコメントが寄せられている。