アフマダリエフに勝利

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封。試合後、12ラウンドを戦ったとは思えない姿が話題になった。

強打を誇るアフマダリエフと12ラウンドを戦い抜いた井上。華麗なアウトボクシングで、相手に見せ場を全く作らなかった。

試合後、会見場には顔に目立った傷を負わずに登場。さらに所属ジムの大橋秀行会長がインスタグラムに写真も投稿した。試合後と思えず、X上では“違和感”を覚えたファンが混乱気味だった。

「目立った傷なく勝った井上尚弥選手怖すぎる」

「これ試合前のインタビュー？っていうくらい顔に傷一つない」

「いつも通り井上尚弥の顔には傷一つ無い」

「前日記者会見って言われても分からないくらい顔が綺麗！！」

「世界戦なのにランニング後みたいな顔で試合終えた」

井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界戦最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛はサウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。



