東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは2時間9分48秒の同タイム決着となる大激戦で、シンブ（タンザニア）が制し、ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。

42.195キロ走って衝撃の結末が待っていた。

トラック勝負に持ち込まれた金メダル争い。先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線に入ったが、諦めないシンブが猛追。並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。

シンブがさらに凄いのは国立競技場に入る直前、コースを間違えかけたところ。左に曲がって会場に入るはずが、まっすぐ行きかけ、コースロスが発生。3人の集団でここから一度離されかけた。

しかし、トラック勝負で大逆転。凄まじい執念だった。レース後、ミックスゾーンに現れたシンブは「わからなかったよ。でもスクリーンを見たらフィニッシュのシーンが映っていて『フー！ 私がチャンピオンだ！』とわかったよ（笑）」と打ち明けた。

「フィニッシュの時には、疲れを感じていたけど、同時に幸せも感じていた。だから祝って、祝って祝ったよ」

ゴールの前の混戦については「ああ、本当にハードだった」と回顧。「みんな本当に強くて、みんなが前に進もうとしていた。全員が優勝に向けて準備できていたと思う」と振り返った。

コースを間違えかけたことについては「係員の持っていたサインが見えなかったんだ」と説明。「見たら『あれ、これがスタジアムじゃないか』って（笑） サプライズだったよ」と笑って振り返った。



（THE ANSWER編集部）