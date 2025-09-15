全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新大久保の麻辣湯の店『好美味（ハオメイウェイ）麻辣湯新大久保店』です。

花椒の痺れがクセになる、本格麻辣湯

新大久保駅からほど近い雑居ビルの奥というディープな場所にあるものの、日本人客も多く訪れていた。

麻辣湯のスープは花椒の痺れと香りを効かせたタイプで辛さもチョイス可。さらに麺は春雨類だけでなく刀削麺も。

スープ＋麺480円＋東北豆腐130円、黒キクラゲ140円、魚子団子130円、ゆば130円、缶詰肉150円、ほうれん草140円、羊肉150円、牛せんまい150円：合計1600円

『好美味（ハオメイウェイ）麻辣湯 新大久保店』スープ＋麺 480円＋東北豆腐 130円、黒キクラゲ 140円、魚子団子 130円、ゆば 130円、缶詰肉 150円、ほうれん草 140円、羊肉 150円、牛せんまい 150円：合計 1600円

トッピングを自分で選ぶのが面倒ならば、おすすめ具材を組み合わせたセットもあるので初心者でも安心だ。アルコールや小皿料理もあり。

［住所］東京都新宿区百人町2-10-9

［営業時間］11時〜翌1時

［休日］無休

［交通］JR山手線新大久保駅から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

