ファッションとコーヒーが出会った。「STARBUCKS STAND by BEAMS」が今秋デビュー

コーヒーショップという枠を超え、ひとつのブランドとして確立しているSTARBUCKS（スターバックス）と、ファッションブランドのBEAMSがコラボレーション。

新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」がスタートしました。

“時間をとめて、いまを味わう”をコンセプトにした第一弾「CORE Collection」には、シンプルで日常に馴染むTシャツやスウェット、さらにコーヒー豆で染色したブラックデニムカバーオールなど全16型・31アイテムがラインナップ。なかでも気になる注目アイテムをチェックしてみましょう。

「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞LOGO Tシャツ」（8800円）は、フロントとバックにコラボロゴを配した一枚。

14番手の糸を用いたUSAコットン天竺を採用し、季節を問わず使いやすい程よい厚みと、さらりとしたドライタッチの快適な着心地を備えています。

ネックは身体に沿いながらも、肩幅と身幅にはゆとりを持たせたメリハリのあるシルエット。裾にはスターバックスを象徴する人魚をデザインしたオリジナルのピスネームをあしらっています。

サイズはXS〜XL、カラーはホワイト・グリーン・ブラウンの3色展開です。

「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞LOGO クルースウェット」（1万7600円）は、フロントに刺繍、バックにプリントで「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴをデザインしています。

ヘビーウェイト生地を採用しており型崩れしにくく、ビームスらしいアメリカンライクな雰囲気が楽しめます。サイズはXS〜XL、カラーはオートミール、グリーン、ブラウンの3色展開です。

「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞ブラックデニムカバーオール」（4万4000円）と「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞ブラックデニムパンツ」（3万8500円）は、日本製の12.5オンスブラックデニムを採用。

デニムの色目を落とした部分にコーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で特殊な後染め加工を施すことで、独特の風合いに仕上げています。

3本ステッチや衿に使用したコーデュロイなどヴィンテージのカバーオールのディテールを再現しつつ、肩幅と身幅にゆとりを持たせ、着丈やパッチポケットのサイズと位置を調整するなど、モダンに再構築。

セットアップで展開されるパンツも同様に加工を施し、ほどよくゆとりをもたせたシルエットで、単品でも存在感を放つ一本に仕上がっています。

「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞6P LOGO キャップ」（6600円）も注目アイテム。フロントに刺繍でロゴをあしらい、カジュアルかつシックな印象に仕上げられています。

グリーンとブラウンの配色がスターバックスらしさを表現。背面にはオリジナルのピスネームを配しています。

「＜STARBUCKS STAND by BEAMS＞キャンバス LOGO トート」（7700円）もデイリーユースにぴったりなアイテム。トートとショルダーの2WAY仕様で、幅の広い肩掛けストラップは長さの調節ができます。

フロント中央には大胆なロゴを、バックには“FOR HERE OR TO GO（店内利用またはお持ち帰り）”というフレーズを配した、遊び心あるバッグです。カラーはホワイトとブラウンの2色展開。

このほか、スタバの定番ペーパーカップをモチーフにしたステンレスボトルや、大きなロゴ刺繍をあしらったエプロン、オリジナルデザインのハンドタオル、バンダナ、ソックス、ポーチ、ナップサック、スローケット、ショッパートート、ケース付きスターバックス カードなど、バリエーション豊かなアイテムもラインナップ。

「ビームス ライフ 横浜」の店頭および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売中ですが、なくなり次第終了となるため、気になる人は早めにチェックしてみては。お気に入りの一品を日常に取り入れれば、コーヒータイムがちょっと特別なひとときになりそうです。

