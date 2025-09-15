鈴木福、広島でCCダンスや応援歌を熱弁「さっきファビアンがホームラン」「僕は府中焼きが好き」 橋本環奈＆眞栄田郷敦と登場
俳優の橋本環奈、眞栄田郷敦、鈴木福が13日、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（公開中）大ヒット御礼ツアーで広島を訪れた。
同作の大ヒットを記念した御礼ツアー2日目は、橋本、眞栄田、鈴木、そして羽住英一郎監督がMOVIX広島に登場。橋本は「広島に来るのは久しぶりで、こうして皆さんにお会いすることができてすごくうれしく思います」、眞栄田は「さっき待っている間もめちゃめちゃ鉄板の匂いがしてて、お腹が空くなと（笑）」とアピールした。
一方、広島カープファンの鈴木は「いつもマツダスタジアムで、7回にカープの応援歌に歌っている人です」と自己紹介。満席の会場がひと際大きな拍手に包まれるなか、橋本と眞栄田が不思議そうな表情を浮かべると、鈴木が「マツダスタジアムで7回にみんなで応援歌を歌うんですが、その時にビジョンに僕が出てくるんです」と補足し、2人は「えー！」と驚いた。
デビュー作の撮影が広島県呉市で行われたという羽住監督は「駅が新しくなっていて…福君にさっきいろいろと教えてもらいました」と語り、「そしてこの映画館も新しくて良いですね」と感慨深げ。
広島でのエピソードトークでは、橋本が「広島に来たらやっぱり尾道ラーメンだったり広島焼だったり王道を食べてしまいますね」と明かしつつ、「地元の人しか知らないグルメとかもあるんですかね？」と質問。そこでMCから、舞台あいさつ前に食べていたおにぎりが地元の店舗だと知らされると、橋本が「食べましたね！おいしかった！」、眞栄田も「さっきのお弁当のやつ？」と気に入った様子。ここでも鈴木が「店舗で食べるともっとおいしいんですよ！」と胸を張り、橋本は「ねえ、地元の人いるんだけど！」と笑い。
橋本は「きょうもマツダスタジアムで試合がありますよね？行かなくていいんですか？」と問いかけ、鈴木は「本当は今すぐ行きたいですよ！」と即答。「でもちゃんと試合情報はチェックしています。さっきファビアンがホームラン打っていましたね」と語り、ヒートアップする鈴木の“カープ愛”に会場中で笑い声と歓声が上がった。
また、眞栄田は、芸歴20年となる鈴木を前に「人見知りなので、最初あんまりしゃべれなかったんですよ。大先輩なので。でも福さんからすごい話しかけてくれたので、うれしかったです」秘話。“先輩”と呼ばれながらも年下の鈴木は「え、そんな感じ…？」と照れ笑いしつつ「でも郷敦さんもすごく話しかけてくれましたよ。このプロモーションの期間でさらに仲良くなれたかなと思います」とその親密さをうかがわせた。
この日のスペシャル企画として、鈴木が進行役を務め、映画公式SNSで事前に募集した質問に登壇者が答えるコーナーも実施。「何度も来てもらえるように環奈ちゃんと郷敦くんに広島の魅力を伝えてください」という質問もあり、鈴木は再びマツダスタジアムでのCCダンスや応援歌についての力説が止まらず。
鈴木は「グルメだと、広島焼にもいろいろ種類があるんですが、僕は府中焼きが好きなのでそれを食べます。パリパリのやつです。あとは日本酒。酒蔵が東広島の方にありまして、そこの方を巡っていただくのも良いかと思います」と語り、あまりにも滑らかな広島アピールに橋本は「観光大使とかされてます？」と感心しきり。さらに、広島カープのカラーである“赤”を絡め「この映画は“赤い人”が活躍するのですが、広島の皆さん“赤”にはすごく敏感だと思うので、“赤”がすごく出てくる映画があるということで、ぜひ広めてください！」とアピール。
鈴木が中心となって盛り上げた結果、イベントの最後には眞栄田が「本当に楽しい雰囲気で良かったです！福さんのおかげもあると思うんですが、また広島に来たいなと思いました！」、橋本が「また来たいな、すぐ来たいなと思える温かい街だなと思いました。福ちゃんのおススメも聞いたのでぜひ今度はその広島焼も食べたいなと思います」とそれぞれに広島への再訪を誓い、会場からは大きな拍手が上がる中でイベントは幕を閉じた。
2022年公開のホラー映画『カラダ探し』の続編。前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田が共演。学校で行われた「カラダ探し」を終わらせた直後、明日香は幼なじみの高広の目の前でこの世から姿を消してしまう。恋心を抱いていた明日香を守ることができなかった高広は、彼女を救い出すため、陸人たち新たなカラダ探しの参加者と共に、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。新キャストとして、櫻井海音、安斉星来、鈴木、本田真凜、吉田剛明らが出演する。
