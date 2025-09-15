声優・花澤香菜さん、小野賢章さん夫妻が、それぞれのＳＮＳを更新。

離婚したことを報告しました。

【写真を見る】【 花澤香菜 ＆ 小野賢章 】 離婚を報告 「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが」「それぞれの道を歩む決断」



花澤香菜さん・小野賢章さん夫妻は、ＳＮＳに連名の文書を投稿し「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、 離婚しましたことを、ご報告致します。」と、投稿。

続けて「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。」と、綴りました。

そして「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と、しました。







花澤香菜さん・小野賢章さん夫妻は「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」と、呼びかけています。







花澤香菜さんは、人気アニメ作品・「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役や、「五等分の花嫁」の中野一花役、「化物語」の千石撫子役として活躍。







小野賢章さんは、映画「ハリー・ポッターシリーズ」のハリー・ポッター役や、人気アニメ作品「黒子のバスケ」の黒子テツヤ役、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のジョルノ・ジョヴァーナ役、「SPY×FAMILY」のユーリ・ブライア役などで知られています。





【担当：芸能情報ステーション】