8月10日、結婚したことを発表したカズレーザーと二階堂ふみ。もともと、二階堂がカズレーザーのファンということを公言していたが、2人の交際が表に出ることはなかった。芸人と実力派女優のカップルということもあり、注目を集めた2人の電撃婚。

【ランキング結果】《理想の美女＆芸人夫婦》トップ5をイッキ見

芸能界を見渡してみると「おしどり夫婦」として一般人から憧れの目で見られる、女性タレントと芸人のカップルも数多い。そこで今回、「美女＆芸人の理想のカップル」というテーマでアンケートを実施。全国20代〜60代の男女、300人が選んだのはどのカップル？ 意外な2人の名前もあがったランキングをチェック!

5位にランクインした、木梨憲武＆安田成美

まずは23票を集めて5位にランクインした、木梨憲武＆安田成美。

「夫婦というよりも友達という感じが良いと思う」（東京都・男性・54歳）

「老後も穏やかな2人の時間を過ごしそうでうらやましい」（新潟県・女性・54歳）

と、微笑ましい声が届いたカップル。スポーツ紙の芸能担当記者は、

「先日、ペルーを旅する番組で夫婦初共演を果たしました。“ノリさん”“ナルさん”と呼び合い、2人とも“素”に近い姿を見せていたのも、好感度を上げた理由のひとつでしょう」

と、このカップルについて話す。アンケートのコメントにもこの番組での2人の様子について「結婚して長いのに、自然にラブラブ」といった声も多く見られた。

4位には、今回の「台風の目」といえる!?のカズレーザー＆二階堂ふみが24票でランクイン。

「それぞれが自立していながら仲良くやっていきそう」（千葉県・女性・56歳）

「9年越しの関係性でプライバシーを守り通せたのは、お互いの深い信頼関係がなければ無理なことで、2人の強い結びつきを感じる」（神奈川県・男性・48歳）

コメントには、やはり結婚まで交際がバレなかったことへの驚きの声が多い。

「二階堂からしてみれば、大好きだと公言していた“思い人”との結婚。まるでドラマのような感覚で、憧れの目で見ている女性も多いのでは？

また、カズレーザーは自身のXで《いかんせん2人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し、時には落ち込むこともありましょうが》と、二階堂との関係性を綴っています。コメントにもあるように、それぞれが自立していることを認めているというのも、夫婦の関係として理想だと思う人が多いのでしょう」（前出・記者）

結婚発表後、たくさんの祝福の声が届いたことにカズレーザーは「こんなことなら定期的に結婚しようかな。同じ人と何回も結婚するのはダメなんですかね」と、のろける一幕も。

離婚後こそが理想のカップル!?

さて、トップ3にいく前に、7位に並んだ2組のカップルに注目してみたい。明石家さんま＆大竹しのぶ、遠藤章造＆千秋の離婚カップルだ。さんまと大竹について、

「男女ではなく、人間としての相性がいいのかなと思う。離婚してもお互いのことを楽しそうに話している」（東京都・男性・52歳）

遠藤と千秋については、

「別れた後もお互いを嫌いになるわけでもなく、定期的に会えているのはある意味、理想の関係だと思う」（神奈川県・女性・28歳）

2組に共通しているのは離婚後も友達感覚で交流があり、その姿が自然に見えていること。

「さんまさんは離婚の理由を、大竹さんが女優を辞めなかったから、と明かしていますし、千秋さんは遠藤さんの不倫や、金銭感覚が離婚の原因と話していました。2人とも、離婚はしたけれど、どこかでリスペクトというか、恋愛とは違う特別な感情を持っているのでしょう。生活を一緒にはできないけれど、何かのタイミングで一緒にいるというのがストレスにならないでいいのかもしれません（笑）。だから、はたから見ると友達関係のように思えるのかも」（前出・記者）

夫婦でいるより、友達でいたほうが気楽に付き合えて、その姿が、理想の関係に見えるのかも。

注目のトップ3

では、トップ3を見てみよう。3位は27票が集まった、山里亮太＆蒼井優。

「お互いを思い合って、飾らない感じが魅力的」（埼玉県・男性・41歳）

「お互いを尊重している感じがする。そんなところに好感が持てる」（山形県・女性・25歳）

2人の結婚が発表された日、「令和最初の衝撃」などと報じられた山里と蒼井の結婚。スポーツ紙には“美女と野獣婚”といった見出しも並んだ。

「共演者との交際といったニュースが多かった蒼井さんには“恋多き女優”“魔性の女”といったイメージがありました。そんな女性が選んだのが、あの山ちゃん!?と、交際2か月でのスピード婚ということもあり、当時は大騒ぎに。

惹かれた部分について、お互いが仕事に対しての姿勢が尊敬できる、ということでした。飾らない関係が好感度を上げましたね」（前出・記者）

当時、山ちゃんでも蒼井優と結婚できるなら……、と淡い希望を持った男性も多かったようで、

「顔で選んだりせず、中身で選んでいる感じが良い」（東京都・男性・55歳）

なんて声も。蒼井の相手が非モテ、やさぐれキャラを貫いてきた山里だったからこそ、逆に共感を得られたのかも。

2位は35票で藤井隆＆乙葉のカップル。

「仲が悪いという話は聞かないし、プロポーズの言葉がおしゃれで良いと思う」（高知県・男性・45歳）

「人となりや雰囲気が2人とも良くて、和みそう。癒し系夫婦という感じが良い」（長崎県・女性・43歳）

コメントに出てきたプロポーズの言葉とは、乙葉から「結婚したい」と藤井に告げたところ、今は忙しいからこれから気持ちが変わるかもしれない。もし、1年たってもお互いの気持ちが変わらなかったら僕からプロポーズさせてください、と話したというエピソード。

「その1年後、乙葉さんが“私の気持ちは変わっていません”と言ったところ、藤井さんは“僕は1年前よりもっと好きになってしまいました”とプロポーズしたそうです。このエピソードだけで、女性は胸キュンですよね（笑）。今年で結婚20周年になる2人ですが、バラエティー番組で何でも自分に合わせて“いいよ”と藤井さんが言ってくれる、と乙葉さんが明かしていました。藤井さんが乙葉さんを思う気持ちが、視聴者にも伝わるのでしょう」（前出・記者）

1位には54票を獲得

そして、1位には54票を獲得した、ヒロミ＆松本伊代が。

「伊代ちゃんのことを、愛しているんだなと思えるし、伊代ちゃんもヒロミさんを信じて、頼っているのがわかる」（東京都・男性・54歳）

「ヒロミの言葉の端々から奥さんへの愛を感じるし、伊代さんが出しゃばらないところが良い」（静岡県・女性・54歳）

テレビなどで見ていても、お互いを思う気持ちが感じ取れるカップル。

「ヒロミさんが番組などで話す、伊代さんの天然エピソードはテッパンのネタ（笑）。どれだけイジっても、伊代さんのことを本当に好きなんだな、というのがわかるので、視聴者も笑いながら2人の仲の良さを実感しているのでは。

伊代さんも、いまだに2人でドライブデートをするなどラブラブなエピソードを明かしたりしています。今年で還暦を迎える2人ですが、老後もあんな夫婦でいたい、と思う人が多いのだと思います」（前出・記者）

いろいろな形のカップルがいるが、お互いを尊敬し合っているということが大切なこと。いつまでもお幸せに♪

＜取材・文／蒔田 稔＞