2025年9月15日〜9月21日の運勢「おひつじ座（牡羊座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）ルールとマナー。
お手本になって。
気分は世紀末。
暗いニュースが飛び込んでくる、治安の悪化を実感する、人とつながりたいけれど、見えない壁を感じるなど、救われない気持ちになりそう。ちゃんとしたい思いは強くても、自由気ままに振る舞う人たちが多いため、真面目に頑張る意味が分からなくなるでしょう。
でも、暗黒ムーブだからこそ、あなたが光にならなくては！ ちょっとズレている気がしても、報われなくても、正しいと感じることをしましょう。救われる人、迷いから抜ける人が現れて感謝されるはず。人助け、協力も大事なミッションに。
愛は、歩み寄りでよい着地を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)