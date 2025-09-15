2024年11月1日、ハローキティ50周年をサンリオピューロランドでお祝い 写真／AP/アフロ

（鷹橋忍：ライター）

NHK連続テレビ小説『あんぱん』も最終回が近づいてきたが、妻夫木聡が演じる八木信之介と、主人公のぶの妹・河合優実が演じる蘭子の関係が話題になっている。そこで今回は、八木信之介のモデルの一人とも噂される、サンリオ創業者・辻信太郎氏を取り上げたい。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

学生時代から商才を発揮

辻信太郎は昭和2年（1927）、山梨県甲府市で生まれた。

やなせたかし（本名は柳瀬嵩／以後、柳瀬嵩と表記）より8歳年下となる。

辻家は500年も続く旧家であり、当時、甲府の中央で旅館二つと料亭三つを営んでいた。

これを切り盛りしていたのが辻信太郎の母で、父は婿養子だったという。

辻信太郎には子どもの頃、「どこに行くにも、二人の女中つきだった」という記憶があり、相当に裕福な家だったのだろう。

ところが、13歳、中学二年生の時、母が亡くなると、身代は伯母に移り、父は辻家を出た。

当初、信太郎は伯母に預けられ、戦争が激化すると、父の親戚の元に疎開する。どちらでも辛く悲しい思いをしたという（以上、辻信太郎『これがサンリオの秘密です。』）。

学業は優秀で、名門の旧制甲府中学に入学している。

中学生時代は詩が好きで、信太郎自ら書いた詩も残っている。

昭和20年（1945）、辻信太郎は桐生工業専門学校化学工業科（現在の群馬大学理工学部）に入学し、応用化学を専攻した。本当は文科に進みたかったが、太平洋戦争末期であり、徴兵を避けるために理系を選んだという。

同年夏に終戦を迎えると、信太郎は学校で習った応用化学の知識を生かし、友人たちとズルチンやサッカリン（どちらも人工甘味料の一つ）、石鹸や焼酎などを作っては闇市で売り、大いに儲けている。この頃からすでに、商才を発揮していたのだ。

闇市で儲けた金で遊び回り、自由奔放な日々を過ごすも、信太郎は病に冒され、甲府に帰ったという（辻信太郎『これがサンリオの秘密です。』）。

役人から山梨シルクセンターの社長へ

甲府に戻ってしばらく静養した後、信太郎は再び甘味料や石鹸などを作って、闇市で売り、またもや大儲けした。

その後、山梨県庁に勤めた。だが、役人生活に飽き足らなくなり、すでに妻子もあったが、退職して独立を果たす。

昭和35年（1960）、県の外郭団体だった山梨シルクセンターを県から切り離して株式会社とし、信太郎が社長に就任したのだ。

信太郎、33歳の年のことである。

資本金は百万円、社名は「山梨シルクセンター」を、そのまま使った。「サンリオ」に社名変更するのは、昭和48年（1973）のことである。

山梨シルクセンターは、その名の通り、山梨県の特産品の一つである絹製品を、国内外に販売斡旋するために発足された外郭団体だった。

他にも、ワイン、水晶など特産品を扱う各センターが存在していたが、信太郎が一番興味をもったのが、この山梨シルクセンターだった。

信太郎は、山梨シルクセンターにいた渡辺栄という信太郎より6歳年下男性と、信太郎の実弟、女性の事務員とともに、日本橋小舟町に事務所を構えている。

やがてここに、後にサンリオ常務となる大久保利彦という、大学を卒業したばかりの若者が加わった。

ところが、取引先のバイヤーに不渡り手形を掴まされて、500万円もの債務を負い、事務所の賃貸料も払えなくなってしまう。

信太郎らは日本橋小舟町を後にして、秋葉原の金物屋の軒先を借り、事務所とする。

事務所は三畳ほどのスペースで、社員5人が座るのがやっとだったという（上前淳一郎『サンリオの奇跡 夢を追う男たち』）。

イチゴの王様

信太郎は、新宿で声を張り上げ、サングラスや手袋、財布などの小物雑貨を売る大道商人を見て、自分もこれをやろうと決意する。

有り金をかき集めて小物を仕入れ、信太郎ら5人は、デパートの入口を借りて、必死に売った。

そのおかげで、僅か3カ月で債務の500万円を完済できたという（上前淳一郎『サンリオの奇跡 夢を追う男たち』）。

借金問題が落ち着くと、信太郎はビーチサンダルに目を付ける。

平たく言うと「ゴムぞうり」であるが、これが「オリエンタルサンダル」として、海外から注文が途切れないことを知った信太郎は、綺麗な花柄を付けることを思いついた。

これは国内外で大当たりし、山梨シルクセンターのヒット商品第一号となる。

このビーチサンダルのヒットにより、信太郎は「デザインという付加価値により、モノはまったく違う売れ方をする」ことを実感した。

やがて、ある取引業者が持っていた小物にイチゴの絵がついているのを見て、「かわいいな」と感じた信太郎は、いつくかの商品にイチゴの絵を付けてみた。

それらが好評だったため、信太郎はありとあらゆる雑貨にイチゴの絵をつけたところ、売れに売れた。

これらを卸していた百貨店には、イチゴの小物たち目当ての少女たちが殺到したという（以上、辻信太郎『これがサンリオの秘密です。』）。

喜んだ信太郎は、「いちごの王様」と称するようになったという（やなせたかし『アンパンマンの遺書』）。

勢いづいた信太郎は、今度はサクランボのキャラクター化を試み、シリーズを展開する。

だが、なぜかサクランボのキャラクターは見向きもされなかった。

サクランボで失敗した信太郎は、今度はイラストレーターの水森亜土に依頼して作った愛らしい少女のキャラクターを、小物やコーヒーカップなどに付けて売り出していく。

水森亜土のキャラクターは大人気を博し、50種類以上の商品に付けられ、販売された。

キャラクターを多種類の商品につけて販売する「キャラクター商法」の、本格的なスタートである。

水森亜土のキャラクターを用いた陶磁器の売れ行きがよかったことから、信太郎は陶器展を開いていた、柳瀬嵩のもとを訪れ、キャンディの容器のデザインを依頼した。

依頼を受け、柳瀬嵩がデザインした麦わら帽子の形をしたキャンディの容器を信太郎は気に入り（以上、梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』）、二人はこの先も仕事をともにすることになる。

やなせたかしの詩集のために出版部を立ち上げる

信太郎は、当時、書きためていた詩を詩集として自費出版しようと考えていた柳瀬嵩から、その原稿を見せられた。

柳瀬嵩の詩を読んだ信太郎は、「自費出版ではなくて、うちで出版しましょう」と持ちかけた（梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』）。

そして、「詩集は売れませんよ」という柳瀬嵩の言葉を気にもせず、社員の反対を押し切って出版部を立ち上げている。

そうして、昭和41年（1966）9月、柳瀬嵩の詩集『愛する歌』が刊行された。詩人やなせたかしの誕生である。

予想に反して詩集は売れ、第5集まで刊行された。

柳瀬嵩によれば、総計10万部は売れたという（やなせたかし『明日をひらく言葉』）。

このように柳瀬嵩の詩集を出すためにはじまった山梨シルクセンター出版部だが、その後も谷川俊太郎、サトウハチロー、川崎洋などの詩集を続々と刊行するなど、出版活動を継続していく。

山梨シルクセンター自体の業績も好調で、昭和45年（1970）7月の決算で、売り上げがはじめて10億円の大台に乗ったという（上前淳一郎『サンリオの奇跡 夢を追う男たち』）。

昭和48年（1973）4月には、柳瀬嵩が提案し、かつ編集長を務めた『詩とメルヘン』が創刊された。

『詩とメルヘン』は、読者が投稿した詩に、プロの画家やイラストレーターが絵を添えるという画期的な雑誌である（創刊号の詩は、柳瀬嵩が同人誌などから選んだ作品を掲載）。

信太郎も柳瀬嵩も売れないと思っていたが、創刊号は売れに売れた。

雑誌にもかかわらず、五刷までいったのだ。

『詩とメルヘン』は月刊誌となり、柳瀬嵩は休刊となるまで30年も編集長を続けることになる。

社名を株式会社サンリオに改称

『詩とメルヘン』が創刊された昭和48年（1973）、山梨シルクセンターは、社名を株式会社サンリオに改称し、翌昭和49年（1974）には、「ハローキティ」、「パティ＆ジミー」のキャラクターを制作した。

他にもサンリオからは、450以上のキャラクターが誕生している。

信太郎は映画の制作も、文化事業として行なっている。

サンリオが全額出資した『愛のファミリー』は、昭和53年（1978）に第50回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した。

また、信太郎は柳瀬嵩の作品である『ちいさなジャンボ』は昭和52年（1977）に、『チリンの鈴』は昭和53年（1978）に、それぞれアニメーション映画にしている。

サンリオはグローバルエンターテインメント企業として発展していくが、信太郎は令和2年（2020）まで社長を務めた後、代表取締役会長に就任、現在もご健在である。

なお、ドラマの八木信之介は主人公の妹との恋愛で話題になっているが、フィクションだと思われる。

ドラマも残り僅かだが、ドラマの八木信之介はどのように描かれるのだろうか。

筆者：鷹橋 忍