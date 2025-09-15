朝ドラ『あんぱん』に出演する「イケメンだと思う男性俳優」ランキング！ 「妻夫木聡」を抑えた1位は？
今田美桜さんが主演を務めるNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、多くの魅力的な有名俳優が出演し作品を盛り上げています。
All About ニュース編集部は8月26〜29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に第14週以降の『あんぱん』（NHK総合）に出演している俳優について、アンケート調査を実施しました。その中から今回は、「イケメンだと思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位は、八木信之介を演じる妻夫木聡さんです。
戦地では、折に触れて嵩（北村匠海）に助け舟を出す上等兵だった八木。戦後、「九州コットンセンター」を設立した八木は、いち早く嵩の才能を見抜き詩集を出版した命の恩人です。八木のモデルの一部は、サンリオの創業者・辻信太郎さん。常に冷静で魅力的な八木は、妻夫木さんにピッタリの役となっています。
回答者からは、「役柄も相まってかっこいいと思います」（30代女性／山口県）、「戦後になって、スーツ姿になったら更にイケメン度が高まった気がする」（50代女性／青森県）、「子どもたちには心底やさしい姿が余計にイケメンに見える」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位には北村匠海さんが輝きました。北村さんは漫画家・やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を担当しています。
主人公・のぶ（今田美桜）の幼なじみで、生涯のパートナーとなる嵩。ドラマの初期から登場しているキャラクターで、現在でも活躍中です。主要キャラの嵩ですが、初めは内気でウジウジした性格の持ち主でした。しかし、戦争を経験するなどして成長し、多くの仕事を抱えるクリエイターとして人気に。やさしく頼りになる嵩を北村さんが繊細に演じています。
回答者からは、「メガネ姿でもイケメンを隠しきれていない感じが素敵」（40代男性／神奈川県）、「あんなにイケメンなのに、ダメな感じがちゃんと出ていてすごいなと思います」（40代女性／兵庫県）、「はっきりとした顔立ちに加え、やさしげな笑顔や繊細な表情が、柳井嵩というキャラクターの内面と見事に調和しています」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：妻夫木 聡（八木 信之介）／78票
1位：北村 匠海（柳井 嵩）／91票
