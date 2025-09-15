【今週の運勢】2025年9月第3週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。

空にかかる月がどんどんやせていき、日を追うごとに光を失っていきます。新月前の1週間は、知らず知らずのうちに影響を受けて、ダウナーになる人が増えるでしょう。頑張りたいけれど、頑張れない。やっているつもりだけど、手が回らないということが起こりやすくなります。人に優しく、自分にも寛容に。大きく構えて。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

ルールとマナー。
お手本になって。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

フル回転で、
多過ぎるくらいでちょうどいい。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

引き潮。
遠ざかるものは放っておく。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

思い込みが原動力。
絶対にこうする！を貫いて。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

ちょっと引いて。
様子見がカギ。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

脱・タイパ＆コスパ。
泥臭くやってみる。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

感じよく。
わが道を行く。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

思い切った決断が、
ツキを招く。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

引き取る、巻き取る。
あなたの裁量で。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

追い上げパワー！
やればできる、成せば成る。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

クリアでクリーン。
正しく生きる。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

天敵の出現。
負けを認めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)