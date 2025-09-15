2025年9月15日〜9月21日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
空にかかる月がどんどんやせていき、日を追うごとに光を失っていきます。新月前の1週間は、知らず知らずのうちに影響を受けて、ダウナーになる人が増えるでしょう。頑張りたいけれど、頑張れない。やっているつもりだけど、手が回らないということが起こりやすくなります。人に優しく、自分にも寛容に。大きく構えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）ルールとマナー。
お手本になって。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）フル回転で、
多過ぎるくらいでちょうどいい。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）引き潮。
遠ざかるものは放っておく。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）思い込みが原動力。
絶対にこうする！を貫いて。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ちょっと引いて。
様子見がカギ。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）脱・タイパ＆コスパ。
泥臭くやってみる。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）感じよく。
わが道を行く。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）思い切った決断が、
ツキを招く。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）引き取る、巻き取る。
あなたの裁量で。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）追い上げパワー！
やればできる、成せば成る。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）クリアでクリーン。
正しく生きる。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）天敵の出現。
負けを認めて。
