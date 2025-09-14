2025年9月13日、世界陸上東京大会、男子100m予選でのサニブラウン・アブデル・ハキーム 写真／松尾/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

8月に10秒00をマークしている守は不発

9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」は初日から盛り上がった。モーニングセッションでは男子50km競歩で勝木隼人（自衛隊体育学校）が銅メダルを獲得。混合4×400mリレー予選は日本が3分12秒08のナショナル記録を打ち立てて決勝進出を決めた。

この熱気はイブニングセッションでさらに“加速”する。来場者数は5万6000人を突破。中長距離レースでは日本人選手がトップに立つと、大歓声が沸き起こった。

そのなかで注目の男子100m予選も行われた。通過は各組3着＋3人。1組には今季10秒00の自己新をマークした守祐陽（大東大）が出場。しかし、初めての世界大会で実力を発揮できなかった。

「自分では平常心でいるつもりだったんですけど、緊張してしまいました。この1カ月、うまく練習を積めて、凄く良い状態で迎えたんですが、アップと本番の差を感じましたね」

リアクションタイムの0.232秒は2組最下位で、「全体的に力がうまく入らず、加速でトップスピードに乗れなかった」と中盤以降も噛み合わない。10秒37（＋0.1）の7着に終わった。

「走っていてもスピードが出てないのは自分で分かっていました。大声援はうれしかったんですけど、それを力に変えることができなかった。いつも通りにできないのが世界大会の難しさかなと思います」

それでも今季世界最高＆世界歴代6位の9秒75をマークしているK.トンプソン（ジャマイカ）とも走り、「世界トップレベルのスピードを体感できたのは良い経験になりました」と守。「こういう最高の舞台で結果を出せるような選手になれるように頑張っていきたいです」と今後を見据えた。

日本選手権王者の桐生祥秀も予選で散る

3組には日本選手権チャンピオンの桐生祥秀（日本生命）が出場。前回王者のN.ライルズ（米国）が隣のレーンで、国立競技場の大観衆がふたりに熱視線を注いだ。

「ライルズ選手がいましたけど、リラックスして走れて、顔を上げてからもしっかり行けたかなと思います」と前半は悪くなかったが、中盤以降は動きが崩れた。

ライルズが9秒95（−1.1）でトップ通過したレース。桐生は10秒28の5着に沈んだ。

「トップの方じゃないなと思いましたけど、タイムを見て日本選手権（10秒23／＋0.4）と同じ（ぐらい）かと思いました。国立競技場でしっかりタイムを出して走りたかった。もう1・2本走りたかったので、自分の不甲斐なさが出たのかなと思います」

今季は5年ぶりに日本選手権を制すと、8年ぶりとなる9秒台もマーク。個人としては6年ぶりの日本代表になったが、「準決勝を通過して、決勝で勝負する」というプラン通りにはならなかった。

「日本選手権で優勝して、そのままの勢いで行くつもりでしたが、つまずいてしまった。こんな走りをしたので、リレーもどうなるか分かりませんが、まだ1週間あるのでアピールして、任されたら、しっかりと仕事をしたいなと思います」

2大会連続入賞のサニブラウンもまさかの敗退

日本人ふたりの予選敗退が決まったなかで、最終7組のサニブラウン・アブデル・ハキーム（東レ）も苦しいレースになった。序盤で出遅れると、10秒37（±０）の7着でフィニッシュ。過去2大会で入賞を重ねてきたエースも予選で姿を消した。

「本当にもったいないことをしたなと思います。スタブロを蹴って前に出られなかったことをリカバリーしようとして、ストライドが間延びする感じになって、後半も失速しました。100mは最初から組み立ててやらなきゃいけないのに、それができませんでしたね」

サニブラウンは5月にハムストリングスを痛めると、6月下旬には右股関節上を骨挫傷。その影響で7月上旬の日本選手権は予選で敗退した。股関節のケガは「7月の第3週頃には完治した」そうで、その後はコーチが滞在していた中国・北京ナショナルトレーニングセンターで約1か月、ハードなトレーニングを積んできた。

「1か月いましたけど、休みは3日ぐらい。めちゃめちゃ詰めて練習をしてきたんです。今季は全体的にひどい状態だったので、（体力を）戻しながら世界陸上に合わせていくという練習方法でした。でも付け焼刃でしかなかったですね。世界は物凄くレベルが高くなっているので、帳尻合わせでは世界のやつらと戦えない。練習で調子や数字が良かったとしても、試合は別の話。今季はいい出力で走る試合がほとんどなかったので、準備不足だったとしか言いようがないかなと思っています」

大舞台で実力を発揮してきたサニブラウンだが、今季ベストは10秒31という状態ではさすがに勝負できなかった。それでも、まだ東京世界陸上は続く。はたしてサニブラウンは男子4×100mリレーに登場するのだろうか。

「リレーまで1週間ほど空くので、そこはコーチ陣と話し合いながら調整していき、走るならしっかりと自分の仕事をしますし、走らない場合はチームメイトのサポートをしっかりやっていければなと思っています」

男子100mは個々が「悔しさ」を味わっただけに、男子4×100mリレーでは日本の“本当の強さ”を披露したい。「トラック内に入った瞬間から、物凄い歓声が聞こえて鳥肌が立ちました」（サニブラウン）という独特の雰囲気が漂う国立競技場。大声援が日本人スプリンターたちの背中を押してくれるはずだから。

