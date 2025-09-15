直近15試合で打率「.333」ド軍32歳がPSへ向け“上昇気流”「10月の予行演習とも言える戦いだ」フィリーズとの3連戦へ弾み
コンフォートが直近15試合で打率「.333」と好調だ(C)Getty Images
ドジャースが現地時間9月14日、敵地で行われたジャイアンツ戦で10−2と快勝。2試合連続の2ケタ得点で2連勝を飾り、地区優勝マジックを「10」とした。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は6打数1安打の成績だった。
この試合、途中出場のマイケル・コンフォートが4打数3安打3打点と活躍し、勝利に貢献した。コンフォートは5回に代打で登場し、右前適時打を放つと、その後は左翼の守備に就いた。6回には投手への内野安打で出塁し、8回は右前打を放って3安打をマークした。
ドジャース専門メディア『Dodgers Tailgate』はXで「直近15試合で、マイケル・コンフォートは打率.333を記録している」とし、今季から1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入した32歳が、ポストシーズンを前に上昇気流に乗っている。
さらに、『MLB公式サイト』は「コンフォートは特に印象的な活躍を見せた。打率を4月19日以来となる.200まで引き上げた」と紹介。9回にも打席が回り、二ゴロに倒れたが、打率.200をキープした。
ドジャースは現地時間15日からナ・リーグ東地区首位でプレーオフ進出を決めたフィリーズと3連戦を戦う。同サイトは「10月の予行演習とも言える戦いだ」と伝えた。
打線が活発になってきたドジャース。強豪フィリーズを倒し、地区優勝へのマジックを順調に減らしたいところだ。
