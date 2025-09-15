「ズルズルと下がり続ける守備」96分に被弾。千葉の失点にクラブOBが見解「１対１、もしくは２対１で止めに行くべき」
現役時代に柏や千葉、東京Vで活躍した近藤直也氏が、自身のXを更新。９月14日に行なわれたJ２第29節・山口対千葉（２−１）で、90＋６分に生まれた山口の決勝点を振り返った。
山口の古川大悟がドリブルで持ち運ぶ。相手は３人。ボックス内に進入した古川は左に持ち出し、対峙する敵の股の間を通すシュートでネットを揺らした。
近藤氏は「試合終盤のロスタイム、山口のFWの選手が１人でドリブルを仕掛けてきた場面」と説明し、次のように続ける。
「千葉の最終ラインには３人が残っていたため、本来であれば２人で連携して対応し、確実にボールを奪い切る必要があった。しかし実際には、山口の選手のドリブルに対してズルズルと下がり続ける守備になってしまっていた」
この対応を「明らかに良くない」とし、「ペナルティエリアの外で下がるのはやめ、１対１、もしくは数的優位を活かした２対１で止めに行くべき」と主張する。
「エリア内まで下がり続けてしまうと、相手はドリブルで抜き切らなくてもシュートを打てる状況になり、ゴールを許すリスクが一気に高まる」
この失点も「まさにその典型」で、「対応のまずさが直接ゴールに結びついてしまった」と綴った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
