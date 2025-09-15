「可愛くて天使すぎ」宮崎麗果、息子の“1歳誕生日Vlog”を公開！ 「reikaさんにそっくり」「家族愛」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月14日、自身のInstagramを更新。息子の1歳の誕生日に密着したVlogを公開しました。
【動画】宮崎麗果、息子の1歳誕生日Vlog
コメントでは「ムチムチ感がたまらない」「みんな可愛くて天使すぎてたまりません」「表情がreikaさんにそっくり」「これからの成長が楽しみです」「家族愛」「ヨチヨチ歩きも可愛い」「愛情たっぷり」「素敵なファミリー」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:くま なかこ)
【動画】宮崎麗果、息子の1歳誕生日Vlog
「ムチムチ感がたまらない」宮崎さんは「My Birthday VLog カイカイ親方の1歳の誕生日に密着でしゅ」とつづり、1本の動画を投稿。1歳の誕生日を迎えた息子の1日に密着し、家族でお祝いする様子を披露しました。動画は、黒木さんが息子のカイカイを抱き上げるところからスタート。その後はホテルのランチを楽しむ姿や2歩歩けた瞬間など、愛情たっぷりのお祝いの様子が見られました。
息子に愛情たっぷりのお祝いキス宮崎さんは13日にも「Happy 1st birthday our sumo baby しつこくおもわれても一生溺愛 産まれてきてくれてありがとう」とつづり、息子の誕生日動画を投稿。息子を真ん中に抱き、宮崎さんと黒木さんが両頬に何度もキスをする様子が映っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:くま なかこ)