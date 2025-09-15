33歳ネイマール、足を捻って苦痛に顔を歪めるあわやのシーン…「人工芝は最悪」と酷評

ブラジルが誇る天才ネイマールは、今年で33歳になった。

14日にアウェイでのアトレチコ・ミネイロ戦に先発出場したが、試合開始直後にあわやのシーンがあった。

ピッチに足をとられて滑るような形になり、捻った足首を負傷しかけたのだ。

倒れ込んだネイマールは、かなり痛そうな表情だったが、その後もプレーを続行して、81分間出場。

ただ、1-1の引き分けに終わった試合後に「証明された…人工芝はクソだと！」とSNSに投稿していた。

ネイマールはこれまでも人工芝のピッチを批判してきた。

『Globo』によれば、元Jリーガーであるフッキも所属するアトレチコ・ミネイロのアレーナMRVは人工芝を採用しているそうで、そのために試合前からネイマールの出場が疑問視されていたそう。

サントスの監督は「芝生をコントロールすることはできない。ボールはよく動くし、違うのは事実だが、芝生を変えることはできない」と話していたという。

ブラジル代表は来月に日本と韓国と対戦するが、ネイマールが1年以上ぶりに復帰するかが注目されている。