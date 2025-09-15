ルーマニア空軍のパイロットが今年のブカレスト国際航空ショーで、Ｆ１６「ファイティング・ファルコン」の操縦を行う様子＝８月３０日/Christian Criste/Getty Images

（ＣＮＮ）ルーマニア国防省は１５日までに、ロシアのドローン（無人機）がウクライナへの攻撃中にルーマニア領空を侵犯し、戦闘機の緊急発進を迫られたとして、ロシアの「無責任な行動」を非難した。

ルーマニア国防省によると、ウクライナ攻撃に使用されたロシアの無人機は現地時間１３日午後６時５分、ルーマニアの領空に侵入した。

この数日前には、ポーランドが領空を侵犯したロシアの無人機を撃墜する事態が発生し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の同盟国は東部側面の防衛強化を約束していた。

ルーマニア国防省によると、侵入した無人機に対しては、北ドブルジャで航空哨戒任務を行っていたＦ１６戦闘機２機が対応。撃墜に近づく場面もあったという。

無人機はおよそ５０分間にわたって飛行した後、北ドブルジャのパルディナ近郊でルーマニア領空を離れ、ウクライナへ向かったとされる。

ロシア国防省はこうした主張に関してコメントしていない。

ルーマニア国防省の声明によると、Ｆ１６戦闘機は目視およびレーダーで無人機と断続的にコンタクトを取っていた。Ｆ１６のパイロットは撃墜の許可を得たが、付随するリスクを評価した結果、攻撃しない判断を下した。

声明では「国防省はロシア連邦の無責任な行動を断固非難し、黒海地域の安全と安定に対する新たな挑戦であることを強調する」としている。

国防省はまた、今回の事案はロシアの「国際法規範を尊重する姿勢の欠如」を示していると付言。ルーマニア国民の安全とＮＡＴＯの集団的安全保障を危険にさらすものだとも指摘した。