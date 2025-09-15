「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。

元世界王者の亀田大毅氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。事前動画では「不吉なこというと、一番みたいのは中谷選手と井上選手の試合。僕は残酷にもみさせてくれないと思う。どっちかが土がつくケース。どっちかが負ける。負けるなら井上選手だと思う。絶対勝つと思うけど、負けるならここだと思う」と予想していたが、「本当にみっともない、心配しすぎな予想をしてしまいました。すいません、失礼しました」と謝罪。「あの戦いしたら、フェザーでも４つ（ベルト）は取れないかもしれないけど、勝てる。すごい。ジャブついて、足使って、あの集中力で、パンチ当たりませんよ。誰も勝ち目ない。１００点じゃない？１００点満点すぎん？」、「強いよ。マジでやばい。普通の世界戦は挑戦者にチャンスがあるんですよ、絶対に。今回はマジでなかった。そんな試合かなり珍しい。なにもさせない」と、完勝の内容を評した。

「次はピカソ？１２月。これは相手になりません」と、次戦の勝利を断言。「すいません、中谷選手と井上選手やりますね」と語っていた。。