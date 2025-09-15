お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。放送翌日の祝日「敬老の日」をめぐり、私見を述べた。

「敬老の日なんですって。3連休なんですよ。今どき、敬老の日だからって敬おうとしたら、『俺は老人じゃない』『失礼なこと言うな』って炎上してしまう可能性がありますけども」と切り出した。

「何歳からですか？ 60歳ですか。本来はね。60歳の方捕まえてさ、『お座りになってください』『おめでとうございます、赤いちゃんちゃんこ』『肩揉みますね』とかやったらどうなると思う？ 炎上ですよ」と続けた。

そして「どこで線引きしてるのかさ。『なんでここで線引きしてるんだよ！』ってなる。『有吉、ヒロミさんを老人扱い』」とヒロミ（60）の名前を出した上で「まぁ、ヒロミさんも年齢的にいったら『老』だからね」と語った。

他にもダチョウ倶楽部の肥後克広（62）の名前を出し、「ダチョウの肥後さん、『今日は敬老の日ですから、ゆっくりしてください』。どうかね？ これ炎上でしょ」と語った上で「それを言ってるのは『老』なんだけどね。暇だからな『老』は」と添えた。

9月のマンスリーアシスタントはぐりーんぴーす落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹が担当。