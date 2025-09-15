「ウィッチャー」ヘンリー・カヴィルからリアム・ヘムズワースへ交代の初映像が公開

シリーズ「ウィッチャー」シーズン4より降板したヘンリー・カヴィルの後任、リアム・ヘムズワース扮するゲラルトが登場する新たな映像が公開された。いよいよ2025年10月30日よりNetflixで配信開始となる。

アンドレイ・サプコフスキの同名小説に基づく「ウィッチャー」は、怪物や魔術の壮大なファンタジー・ドラマシリーズ。怪物退治を請け負うウィッチャーのゲラルトが、暴力と陰謀が渦巻く世の中を旅する様が描かれる。

主人公ゲラルト役はヘンリー・カヴィルが演じていたが、2022年にシーズン3での降板を発表。シーズン4からは、『ハンガー・ゲーム』シリーズのリアム・ヘムズワースがゲラルト役を引き継ぐことが伝えられた。

新たな映像では、リアム・ヘムズワースがカヴィルから渡されたゲラルトの姿を忠実に再現。シルバーの長髪を揺らしながら、がっしりとした背格好で戦いに挑んでいる。

「ウィッチャー」は全5シーズンでの完結が予告されており、この度のシーズン4でいよいよクライマックスへと突入する。シーズン4のあらすじは以下の通りだ。

「シーズン3ラストの衝撃的で大陸を揺るがすような出来事の後、新シーズンではゲラルト、イェネファー、シリがお互いに離れて、戦争で荒廃した大陸を横切り、数多くの悪魔にも直面する。もし彼らが、自分たちが身を置く不適合者たちの集団を受け入れ、率いることができれば、火の洗礼を生き延び、再びお互いを見つけるチャンスが訪れる。」

「ウィッチャー」シーズン4は、Netflixで2025年10月30日より独占配信スタート。