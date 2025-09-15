花澤香菜、小野賢章との離婚理由明かす ケンカ別れを否定「惑わされないでほしい」
【モデルプレス＝2025/09/15】声優の花澤香菜が9月14日、自身がパーソナリティを務める「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」（文化放送／日曜22時30分〜）に出演。声優の小野賢章との離婚を報告した。と花澤香菜（36）が離婚を発表。9月14日、それぞれのSNSを通じて報告した。
【写真】小野賢章＆花澤香菜のラブラブ動画
同日19時頃、それぞれのSNSで連名の書面を添え離婚を発表した小野と花澤。これを受け、花澤は番組の冒頭にて「今日発表しました通り、私、離婚いたしました」と改めて報告し「温かく見守り応援してくださっている皆様にこのようなご報告をするのは本当に心苦しいんですが、これからもますますお仕事頑張っていきますので、よろしくお願いいたします」と伝えた。
さらに、番組タイトルにちなみ「『本当に1人か！』って！ちょっと待って（笑）」と自らツッコみ、笑いを誘う一幕も。花澤は周囲に感謝しつつ「夫婦のことなので別に詳しいことは言うことはなく、発表した文面の通りなんですよ、本当に。なので誰か第三者がいてという話じゃなくて、本当に夫婦の私たちの問題。問題というか、2人で話し合って幸せになるためにはお別れした方がいいよねっていうことでお別れした」と説明。「別にけんか別れとかでもなく、多分また現場とかでも会うので、皆さん必要以上に心配しないでほしいし、これで変な憶測とかニュースとかが、もしかしたら出るかもしれないけど、本当に何もないので惑わされないでほしいな。私から発しているものを信じてもらえれば大丈夫なので、それが真実なので。よろしくお願いします」と呼びかけた。
小野と花澤は2020年7月に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆花澤香菜、小野賢章との離婚理由説明
