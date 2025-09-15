

湯郷ベル

14日、今シーズン唯一となる岡山市でのホーム戦に臨んだ、なでしこリーグ1部の岡山湯郷ベル。

2025年5月、8年ぶりにチームに復帰した元日本代表の福元美穂(41)はベンチからチームを鼓舞します。

ベルは前半立ち上がりに先制を許すも、PKをしっかりと決め同点に追いつくと……。

前半40分。右サイドからのクロスにフォワードの南山が頭で合わせ逆転に成功します！

今季最多1400人以上がかけつけた一戦は相手に追いつかれ迎えた試合終了間際、キャプテン・内田のヘディングは惜しくも枠外に外れ、試合は引き分けとなりました。【岡山湯郷ベル 2-2 オルカ鴨川FC】

1部に昇格した今シーズン、残るリーグ戦は4試合。このうちホーム戦は10月5日に津山陸上競技場で開かれる宮崎戦のみとなりました。

（岡山湯郷Belle 9年ぶりに復帰／GK 福元美穂 選手）

「美作で開催されたときも『お帰り』と言ってもらったけど、また岡山市でもたくさんの『お帰り』という言葉をもらって、また頑張ろうという気持ちになった。本当にいつ出場してもいいように準備をやり続けるしかないと思うし、（今シーズン）ホーム残り1試合となったが、必ず勝つ姿を見てもらえるようにチーム全員で頑張りたい」